Dragan Vučićević se javio nakon napada na 'Informer': "Lupali su, bacali kamenje, čuo sam i topovski udar"

Dragan Vučićević se javio sa nepoznate lokacije nakon napada na zgradu televizije "Informer".

Izvor: Informer TV/Printscreen

Dragan Vučićević, glavni i odgovorni urednik televizije "Informer", javio se sa nepoznate lokacije nakon što je sinoć napadnuta zgrada pomenute televizije.

On nije saopštio gdje se nalazi i u kakvom je stanju i opisao je u kratkom uključenju na svojoj televiziji šta se dogodilo kada je izveden napolje nakon svađe sa građanima koji su upali u prostorije "Informera" tokom emitovanja emisije "Kolegijum" uživo.

"Napali su 'Informer TV', pokušali su i da nas zapale, ali nisu uspjeli. Zamalo su me ubili, došli su s tom idejom, da nije bilo kamera, da nisu bili svjesni da se snimaju, a bilo je dosta i s telefonima...

Krvožedna rulja, tako se to zove, to su bili nasilnici i huligani, strašni ljudi. Kažu da su studenti, a ja nisam video studente među njima.

Da nije bilo odložene reakcije policije, spremali su se za to. Našli smo u blizini 'Informera' automobil sa kantama punim benzina

Hoće da nas ućutkaju, da ne možemo da radimo i raskrinkavamo laži. Mnogo ih boli 'Informer', ne zato što radimo, zato što smo uz vlast i Vučića, ne, zato što raskrinkavamo laži.

Polomili su nam staklena vrata, ne znam čime. Desetinama minuta su lupali, bacali kamenje, topovske udare koliko sam čuo i na kraju su razbili stakleni zid.

Uništili su opremu vrednu desetinu hiljadu evra, tražili su da im se pokaže gdje je režija, da bi počupali kablove. To je naša imovina.

Bilo je ispred stotinjak ljudi, ne znam. A u zgradi nam se nalazi u tom trenutku i djeca, koja nisu imali kome da ih ostave.

Dobio sam telefon od Ilije Srdanovića, pozvao sam i njega. Objasnio šta se dogodilo.

Zamislite da je neko iz 'N1' i 'Nove S', da je napadnut neko. Nema nikoga da ovo osudi, ovaj napad na Informer, ni od novinskih redakcija.

Valjda misle da je to tamo negdje u 'Informeru', da neće doći do njih, ne, doći će do vas. Ovo su najgori ekstremisti koje ne trpe drugo mišljenje.

Bili su izbori. Večeras nije napadnut samo 'Informer', napadnuta je i televizija Pink, ali su ih zaštitili, te nisu uspjeli da uđu u 'Pink TV'. Nisam vas se uplašio, vidio sam bijes, da ste spremni na sve", naveo je Vučićević.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

Dio građana je u ponedeljak 26. oktobra u večernjim časovima protestovao ispred zgrade “Informera” i oko 18 časova su upali u zgradu te televizije. Nakon svađe sa glavnim i odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem, izveli su ga napolje nakon čega je izbio sukob dijela okupljenih građana sa policijom.

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Vidi opis Dragan Vučićević se javio nakon napada na 'Informer': "Lupali su, bacali kamenje, čuo sam i topovski udar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 13 / 13

(Mondo)