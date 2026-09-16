NLB Banka ponovo uz mlade sportiste: Otvorene prijave za "NLB Sport za mlade"

NLB Banka Banjaluka otvorila je prijave za novi ciklus projekta „NLB Sport za mlade 2026/2027“, a klubovi se mogu prijaviti do 30. septembra.

Izvor: NLB banka/Promo

NLB Banka Banjaluka otvorila je novi ciklus projekta „NLB Sport za mlade 2026/2027“, kroz koji će pružiti podršku sportskim klubovima, udruženjima i organizacijama koje rade sa djecom i mladima, sa ciljem podsticanja zdravih stilova života, razvoja sportskih talenata i jačanja timskog duha među najmlađima.

U okviru projekta „NLB Sport za mlade 2026/2027“ pozivaju se sportski klubovi, udruženja i organizacije da se do 30. septembra 2026. prijave putem online obrasca za podršku ukoliko su registrovana pravna lica, imaju kvalitetan program rada sa djecom i mladima do 15 godina, te djeluju u jednoj od sljedećih sportskih disciplina: rukomet, odbojka, košarka, fudbal, stoni tenis, tenis, trčanje (maraton i polumaraton), borilački sportovi i skijanje.

„Sport je mnogo više od igre i takmičenja. Vjerujemo da svako dijete zaslužuje priliku da razvija svoje talente, sanja velike snove i odrasta u okruženju koje podstiče zdrav razvoj. Kroz projekat ‘NLB Sport za mlade’ želimo pružiti podršku organizacijama koje svojim radom doprinose upravo tome, stvarajući nove generacije sportista, ali i odgovornih, istrajnih i samouvjerenih mladih ljudi“, poručuju iz NLB Banke Banja Luka.

Pravo prijave imaju pravna lica koja ispunjavaju osnovne kriterijume u skladu sa internim pravilima i Politikom sponzorstva i donacija u NLB Banci Banjaluka, a prema kojoj će se vršiti i evaluacija pristiglih prijava i selekcija sportskih organizacija za podršku.

Saznajte više i prijavite se putem LINK-a.