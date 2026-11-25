Žestoka tuča odbornika Skupštine Južna Mitrovica.

Izvor: Youtube/Kosovo-Online Uživo

U hodniku Skupštine opštine Južna Mitrovica danas je izbila tuča između odbornika DPK Artana Beriše i vozača gradonačelnika Fatona Pecija, Mona Nezirija, piše "Kosovo online". Šef odborničke grupe DPK Škelćim Ibrahimi izjavio je da je incidentu prethodila verbalna rasprava i uvrede koje je predstavnicima te stranke uputio direktor za kulturu, omladinu i sport Gazmend Hiseni, kao i da će slučaj prijaviti policiji.

Šef odborničke grupe DPK u Skupštini opštine Južna Mitrovica Škeljćim Ibrahimi rekao je da su odbornici te stranke napustili sjednicu u znak protesta zbog uvredljivog i neparlamentarnog rječnika koji pojedini opštinski zvaničnici koriste prema njima. U obraćanju medijima objasnio je detaljnije šta se dogodilo.

"Mi smo kao odbornička grupa Demokratske partije u Skupštini opštine Mitrovica danas odlučili da napustimo sjednicu u znak protesta zbog neparlamentarnog i nezvaničnog rječnika, na koji smo upozoravali i na prethodnoj sjednici. To je razlog zbog kojeg smo napustili sjednicu, jer se kontinuirano, bilo od gradonačelnika, bilo od pojedinih direktora, ne svih, koriste uvredljivi i neprimereni izrazi, a danas je sve kulminiralo i verbalnim sukobom.

Pozvali smo ih da sve za šta imaju dokaze predaju tužilaštvu. I mi smo ljudi i reagujemo kada pokušavamo da radimo i doprinosimo zajednici, a neko nas bez ikakvih dokaza naziva lopovima i besramnicima", izjavio je on za "Kosovo Press".

Pogledajte snimak tuče odbornika u Skupštini Južne Mitrovice

Tuča u Skupštini Južna Mitrovica Izvor: Youtube/Kosovo-Online Uživo

Oglasio se i Artan Beriša. On je otkrio da je napadnut prilikom izlaska iz skupštinske sale.

"Danas sam tokom rasprave sa direktorom za kulturu, omladinu i sport, koji nas je vrijeđao i nazvao besramnicima, reagovao na ljudski način i napustio salu. Prilikom izlaska intervenisalo je obezbjeđenje Fatona Pecija i, zapravo, fizički me napalo.

Nakon toga ste imali priliku da vidite snimak i šta se dalje dogodilo. Mislim da takav rječnik nije potreban ni njima ni nama", naveo je on.