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Opšta tuča u Poreču: Dva Hrvata i Srbin povrijeđeni u žestokoj makljaži

Opšta tuča u Poreču: Dva Hrvata i Srbin povrijeđeni u žestokoj makljaži

Izvor mondo.rs
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Policija u Poreču istražuje sukob koji je izbio tokom noći na terasi ugostiteljskog objekta, a u obračunu su povrijeđena dva hrvatska državljanina i jedan državljanin Srbije.

Dva Hrvata i Srbin povrijeđeni u žestokoj makljaži Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U srijedu se u Poreču dogodila tuča u kojoj su povređena trojica muškaraca, prenosi Jutarnji list. 

Porečka policija istražuje okolnosti krvavog obračuna koji se dogodio 19. avgusta oko 1.50 časova na terasi ugostiteljskog objekta u Ulici Nikole Tesle u Poreču.

U sukobu je najdeblji kraj 29-godišnji hrvatski državljanin, dok su 36-godišnji hrvatski državljanin i 21-godišnji državljanin Srbije takođe povređeni, ali težina njihovih povreda za sada nije poznata.

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tuča poreč Hrvatska

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