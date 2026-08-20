Opšta tuča u Poreču: Dva Hrvata i Srbin povrijeđeni u žestokoj makljaži

Policija u Poreču istražuje sukob koji je izbio tokom noći na terasi ugostiteljskog objekta, a u obračunu su povrijeđena dva hrvatska državljanina i jedan državljanin Srbije.

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U srijedu se u Poreču dogodila tuča u kojoj su povređena trojica muškaraca, prenosi Jutarnji list.

Porečka policija istražuje okolnosti krvavog obračuna koji se dogodio 19. avgusta oko 1.50 časova na terasi ugostiteljskog objekta u Ulici Nikole Tesle u Poreču.

U sukobu je najdeblji kraj 29-godišnji hrvatski državljanin, dok su 36-godišnji hrvatski državljanin i 21-godišnji državljanin Srbije takođe povređeni, ali težina njihovih povreda za sada nije poznata.