Zakazana konstitutivna sjednica Skupštine Srbije: Brnabićeva saopštila dnevni red

Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sjednicu Skupštine Srbije za 17. novembar.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sjednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova.

Brnabićeva je, na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, podsjetila da je Republička izborna komisija 5. novembra donijela ukupan izvještaj o rezultatima izbora za narodne poslanike, a 6. novembra i rješenje o dodjeli mandata i izvještaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

"Time su ispunjeni svi uslovi da se sazove prva sjednica novog saziva", kazala je Brnabićeva, prenosi agencija Tanjug.

Kako je dodala, za sjednicu je utvrđen dnevni red sa šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

"Do izbora novog predsjednika Narodne skupštine, sjednicom će predsjedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović. Sjednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika. Konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu", kazala je Brnabićeva.

Izrazila je uvjerenje da će Narodna skupština i u narednom periodu biti mjesto ozbiljne rasprave i odgovornog odlučivanja.

Prema njenim riječima, važno je da se u Narodnoj skupštini Srbije o svim pitanjima razgovara otvoreno, da se različiti stavovi sučeljavaju argumentima i da poslanici pokušaju da, bez obzira na političke razlike, njeguju međusobno poštovanje i kulturu dijaloga.

"Posebno je takođe važno da se nastavi uobičajena i ustaljena praksa direktnih prenosa sjednica Narodne skupštine, kako bi svi naši građani bili u prilici da prate rad Skupštine i svojih poslanika i kako bi se obezbijedila transparentnost u radu Skupštine i svih nas koji u tome učestvujemo, a koji predstavljamo građane Republike Srbije. Ja se iskreno nadam da ovo niko nikada neće dovesti u pitanje na način kako smo to vidjeli tokom prethodne nedjelje u pokrajinskom parlamentu", navela je Brnabićeva.

Kako je dodala, to što je ukinut prenos sjednica Skupštine AP Vojvodine na RT Vojvodini može da ukaže na potpuno ukidanje osnovnih demokratskih principa u Republici Srbiji. Brnabićeva je ocijenila da je nevjerovatno što uopšte mora na to da ukazuje.

"Ali, to govori i koliko je nenormalno i bezobzirno to što je uradio javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine. Nemojte to ni da pokušavate da radite sa sjednicama republičkog parlamenta. Svim narodnim poslanicima želim uspješan rad u interesu svih naših građana i naše Srbije", zaključila je Brnabićeva.

Republička izborna komisija (RIK) donijela je 6. novembra rješenja o dodjeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije izabranim na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Prema konačnim izbornim rezultatima, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" ima 140 mandata za narodne poslanike u novom sazivu, dok lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ima 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista, među kojima su "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor", "Albanska koalicija", koje imaju po dva mandata, kao i "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" i "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje", koje će imati po jedan mandat.

(Mondo.rs)