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Odluka beogradskog suda: Određen pritvor za devet pripadnika MUP-a Srbije osumnjičenih za nasilje

Odluka beogradskog suda: Određen pritvor za devet pripadnika MUP-a Srbije osumnjičenih za nasilje

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Pritvor za osumnjičene Igora Žmirića i druge određen zbog opasnosti od ometanja postupka i javnog uznemirenja.

Određen pritvor Igoru Žmiriću i saradnicima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu je dana 06.11.2026. godine donio rješenje kojim je prema okrivljenima Igoru Žmiriću, V.L., J.O., B.J., D.V., N.D., N.F., Z.V., i M.V. određen pritvor, koji im po tom rješenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenima V.L., J.O., B.J., D.V., N.D., N.F., Z.V., I.Ž. i M.V. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211. stav 1. tač. 2. i 4. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svjedoke, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

(MONDO)

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