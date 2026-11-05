Komandant SAJ-a sa još 8 pripadnika MUP-a na saslušanju u tužilaštvu: Osumnjičeni za mučenje u garaži Vlade Srbije

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu su saslušanja devet uhapšenih pripadnika MUP-a među kojima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić zbog sumnje da su zlostavljali demonstrante u garaži Vlade Srbije.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu danas su počela saslušanja uhapšenih devet pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) među kojima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić, javlja "Tačno". Svi uhapšeni se sumnjiče za mučenje i zlostavljanje demonstranata u garaži Vlade Srbije tokom avgusta 2025. godine.

Nakon saslušanja će tužilaštvo odlučiti da li će sudu predložiti da im odredi pritvor. MUP je ranije saopštio da je određeno policijsko zadržavanje za devet policijskih službenika zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, donijeli rješenje o zadržavanju do 48 sati sljedećim policijskim službenicima MUP Republike Srbije I. Ž. (1979), B. J. (1978), D. V. (1978), J. O. (1983), V. L. (1978), N.D. (1976), N. F. (1973), Z. V. (1972), i građaninu M.V. (1978), koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio policijski službenik MUP R Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje. Krivično djelo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22,30 časova do 1,00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svjesni svoga djela, čije su izvršenje htjeli i bili svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, primjenom sile i prijetnje, većem broju oštećenih lica nanijeli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obavještenje i da ih zastraše i nezakonito kazne. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ko je komandant SAJ-a, Igor Žmirić?

Rođen je u Somboru prije 46 godina u patriotskoj porodici sa policijskom tradicijom. Njegov djed bio je nekadašnji načelnik somborske policije. Padobranstvo, koje je zavolio još kao tinejdžer, ubrzo ga je dovelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u legendarnu 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, a po rigoroznoj selekcionoj provjeri prelazi u novoformiranu jedinicu – Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu. U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, kada je 2004. godine od strane tadašnjeg ministra MUP-a odlikovan zlatnikom 'Jakov Nenadović' i proglašen za najboljeg specijalca Ministarstva unutrašnjih poslova, a 2024. godine donesena je povelja o odlikovanju Igora Žmirića ordenom zvijezde 'Jakova Nenadovića'.

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, prošao je veoma zahtjevnu selekciju i postao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice. Na prijedlog direktora policije i saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a postavljen je 2019. godine na mjesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbjednosne zaštite

određenih lica i objekata.

U toj jedinici je radio do 2021. godine kada je upućen u Žandarmeriju, na mjesto savjetnika komandanta. Na prijedlog ministra i rukovodstva Direkcije policije 2023. godine vratio se na mjesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata.

Žmirić je učestvovao u obukama i razmjenama iskustava sa najelitnijim jedinicama svijeta – ruskim, američkim, francuskim. Takođe, završio je i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba 'Grifon' i direktor padobranske reprezentacije Srbije. Oženjen je i otac je troje djece.