Saslušani u beogradskom Tužilaštvu: Predložen pritvor za komandanta SAJ-a i policajce zbog torture

U Beogradu je saslušan komandant SAJ-a i osumnjičeni policajci zbog zlostavljanja građana u garaži Vlade.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Igor Žmirić (47), komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), penzionisani pripadnik MUP-a i aktuelni službenik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Vuković (48), kao i još sedmorica osumnjičenih policajaca. Nakon saslušanja, postupajući javni tužilac predložio je Prvom osnovnom sudu u Beogradu da se svim osumnjičenima odredi pritvor.

Naredbom o sprovođenju istrage, Žmiriću, Vukoviću i ostalim pripadnicima policije V.L. (48), J.O. (43), B.J. (48), D.V. (48), N.D. (50), N.F. (53) i Z.V. (54) - na teret se stavlja krivično djelo zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu.

Kako se osnovano sumnja, oni su u noći između 14. i 15. avgusta 2025. godine, u periodu od 22.30 do 01.00 čas, u podzemnoj garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K. (44), koji se već nalazi u pritvoru, u svojstvu službenih lica Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO), primenom sile i prijetnje nanijeli veliki bol i teške patnje desetini oštećenih građana. Sumnja se da je cilj torture bio iznuđivanje obaveštenja, zastrašivanje i nezakonito kažnjavanje oštećenih N.S., S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P. i B.D.

Zašto se traži pritvor?

Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora po tri zakonska osnova (član 211 stav 1 tačke 2, 3 i 4 ZKP):

Opasnost od ometanja postupka: Postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na oštećene, svjedoke i eventualne prikrivače, kao i da bi mogli uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze i tragove krivičnog djela.

Opasnost od ponavljanja djela: Imajući u vidu da su Žmirić i većina osumnjičenih aktivna službena lica MUP-a, dok je Vuković zaposlen u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, tužilaštvo smatra da postoje okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom roku mogli ponoviti djelo.

Uznemirenje javnosti: Zbog brutalnosti, težine posljedica i činjenice da je riječ o djelu sa elementima nasilja izvršenom u zgradi Vlade, način izvršenja doveo je do velikog uznemirenja javnosti koje i dalje traje, što može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

U nastavku istrage, tužilaštvo će saslušati prvookrivljenog M.K. (44), ispitati sve oštećene i svjedoke, i prikupiti preostale materijalne dokaze radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja.

(Telegraf/MONDO)