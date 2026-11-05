RIK objavio konačne rezultate izbora u Srbiji: 'Studentska lista' ima 140, a 'Ujedinjena Srbija' 103 mandata

RIK objavio konačne rezultate izbora u Srbiji.

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je večeras konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji koji su održani u nedj elju 25. oktobra. Saopštili su konačne rezultate izbore na kojim je pobijedila "Studentska lista" koja je osvojila 140 mandata, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata.