Ko je Ivanka Popović? Rođena u Rio de Žaneiru, bila rektorka u Beogradu, a sada je u trci za premijera Srbije

Studirala je u Americi, doktorirala na beogradskom Tehnološko-metalurškom fakultetu, a potom godinama obavljala važne funkcije na Univerzitetu u Beogradu.

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Ivanka Popović, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu, jedna je od mogućih kandidatkinja Studentske liste za mjesto predsjednika nove Vlade Srbije. Prema prognozama platforme Polymarket, koja prati vjerovatnoću različitih političkih i društvenih događaja, Popović ima 38 odsto šansi da postane premijerka, odmah iza Dejana Šoškića, kome se daje 42 odsto.

Popović je javnosti poznata prije svega po svom radu na Univerzitetu u Beogradu, gdje je bila rektorka od 2018. do 2021. godine. Tokom mandata našla se u centru pažnje zbog podrške studentima koji su 2019. protestovali u Rektoratu, ali i zbog slučaja doktorata tadašnjeg ministra finansija Siniše Malog.

Ko je Ivanka Popović

Ivanka Popović rođena je 1959. godine u Rio de Žaneiru. Potiče iz ugledne novosadske porodice. Njen djed bio je Daka Popović, senator i prvi ban Dunavske banovine, dok je njen otac Gavra Popović bio jugoslovenski diplomata i ambasador, navodi "Danas".

Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je kasnije magistrirala i doktorirala. Studije hemijskog inženjerstva započela je 1976. godine na Univerzitetu Merilend u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom ih nastavila u Beogradu, piše "Politika".

Na matičnom fakultetu prošla je gotovo sve akademske stepenice. Najprije je obavljala funkciju prodekanke, a od 2006. do 2012. godine bila je dekanka Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Njena naučna interesovanja vezana su za degradaciju i stabilizaciju polimera, kinetiku polimerizacije, reciklažu polimera i održivi razvoj.

Autorka je ili koautorka više od 85 naučnih radova, a bila je mentorka na više od 50 diplomskih, završnih i master radova, osam magistarskih i šest doktorskih disertacija. Dobitnica je i medalje Srpskog hemijskog društva za uspjeh i pregalaštvo u nauci, navodi "Danas".

Bila rektorka tokom sukoba oko doktorata Siniše Malog

Za rektorku Univerziteta u Beogradu izabrana je u oktobru 2018. godine. Tokom njenog mandata posebno se izdvojio događaj iz septembra 2019, kada su studenti 12 dana boravili u zgradi Rektorata, zahtevajući zaštitu autonomije i ugleda Univerziteta.

Popović je tada saopštila da prihvata moralnu odgovornost i da staje uz studente. Jedno od glavnih pitanja bilo je utvrđivanje validnosti doktorata ministra finansija Siniše Malog, a tadašnja rektorka ocijenila je da dugotrajno rješavanje tog slučaja narušava ugled Univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja.

Njena podrška studentima izazvala je i reakciju bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je tada izjavio da podržava "ljubav između rektorke i studenata", uz komentar da je dobro što Popović 15 dana nije ulazila u svoju kancelariju.

Krivična prijava zbog trošenja budžetskog novca

Ivanka Popović se tokom obavljanja funkcije rektorke suočila i sa krivičnom prijavom koju je protiv nje u februaru 2021. godine podnijela Državna revizorska institucija.

Prema navodima iz prijave, tokom 2019. godine izvršila je rashode u ukupnom iznosu od 2.918.053 dinara iz budžetskih sredstava na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog organa za zapošljavanje.

DRI je ocijenila da su na taj način nenamjenski potrošena sredstva iz budžeta Srbije. Popović je tada za "Večernje novosti" izjavila da nema informaciju da je protiv nje podneta krivična prijava i da ništa tim povodom nije stiglo u Rektorat.

Popović je dobitnica i Nagrade za izuzetnost Hemofarm fondacije. Priznanje joj je dodijeljeno za posvećen rad sa studentima, unapređenje visokoškolskog obrazovanja i nauke, kao i zalaganje za očuvanje integriteta i ugleda Univerziteta kao institucije od javnog značaja.

(Mondo)