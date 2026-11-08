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"Suđenja u predmetima korupcije prenosiće se uživo": Ovo je plan Studentske liste za reformu pravosuđa

"Suđenja u predmetima korupcije prenosiće se uživo": Ovo je plan Studentske liste za reformu pravosuđa

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Studentska lista u svom programu predviđa promjene u organizaciji i finansiranju pravosuđa, kao i nova pravila za izbor sudija i tužilaca.

Ovo je plan Studentske liste za reformu pravosuđa Izvor: Insajder TV Youtube printscreen

Studentska lista u svom zvaničnom programu predstavila je plan reforme pravosuđa u Srbiji, koji obuhvata samostalno finansiranje sudova i tužilaštava, promjene u načinu izbora sudija i tužilaca, veću dostupnost sudskih odluka javnosti i prenos suđenja za korupciju i organizovani kriminal.

Jedan od prijedloga odnosi se na uspostavljanje samostalnog budžeta pravosuđa. Prema programu, sredstva za rad sudova i javnih tužilaštava bila bi prenijeta iz nadležnosti Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva.

Dio tih sredstava bio bi namijenjen poboljšanju materijalnog položaja sudija i tužilaca.

Promjene u izboru sudija i tužilaca

Studentska lista predviđa da izbor sudija i tužilaca bude u isključivoj nadležnosti nadležnih visokih saveta, putem javnih konkursa.

Pisane radove kandidata ocenjivali bi nasumično izabrani ocenjivači, bez podataka o autorima, dok bi kriterijumi bodovanja i rezultati konkursa bili javno dostupni.

Napredovanje sudija i tužilaca zasnivalo bi se na kvalitetu obrazloženja njihovih odluka i radnom učinku, uz uvažavanje opterećenosti predmetima.

Suđenja za korupciju prenosiće se uživo

Program predviđa i javne prenose suđenja u predmetima korupcije i organizovanog kriminala, kao i uspostavljanje pretraživih baza sudskih odluka, uz zaštitu podataka o ličnosti.

Najavljeno je i uvođenje elektronskih sudskih spisa, elektronskog podnošenja i dostavljanja dokumenata.

U oblasti borbe protiv korupcije, Studentska lista planira osnivanje tužilačke policije, posebne istražne službe izdvojene iz komandne strukture MUP-a, čijim bi radom u konkretnim predmetima neposredno rukovodili tužioci.

Predviđeno je i uvođenje lustracije javnih funkcionera zbog zloupotrebe položaja i kršenja ljudskih prava, koja bi se sprovodila pojedinačno, na osnovu zakonskih kriterijuma.

Program obuhvata i preispitivanje posebnih zakona donetih za pojedinačne projekte, kao i jačanje kapaciteta Poreske uprave za provjeru porijekla imovine.

(Mondo)

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Tagovi

Studentska lista Srbija korupcija pravosuđe

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