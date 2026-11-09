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Privedene 22 spremačice iz Skupštine Vojvodine: Sumnja se da su uništavale dokumentaciju

Privedene 22 spremačice iz Skupštine Vojvodine: Sumnja se da su uništavale dokumentaciju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice iz Skupštine AP Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije. One se trenutno nalaze na razgovoru u novosadskoj policiji.

Privedene 22 spremačice u Skupštini Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, saznaje Danas od više izvora iz MUP-a.

One se trenutno nalaze u Policijskoj ispostavi Stari grad u Novom Sadu, gdje će po nalogu tužilaštva sa njima biti obavljen razgovor zbog sumnje da je uništavana dokumentacija iz Skupštine AP Vojvodine.

Za sada nije poznato u kom svojstvu daju izjave u policiji.

Podsjetimo, Vrhovno javno tužilaštvo izdalo je hitno obavezno uputstvo kojim se nalaže svim glavnim javnim tužiocima da od policije zahtijevaju sprečavanje uništavanja službenih spisa, provjere informacije o uništavanju dokumentacije u državnim institucijama, bankama, BIA i drugim ustanovama.

Takođe, prije nekoliko dana u zgradu Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ušla je policija zbog istog povoda.

(Danas/MONDO)

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Novi Sad hapšenja skupština

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