Privedene 22 spremačice iz Skupštine Vojvodine: Sumnja se da su uništavale dokumentaciju

Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice iz Skupštine AP Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije. One se trenutno nalaze na razgovoru u novosadskoj policiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, saznaje Danas od više izvora iz MUP-a.

One se trenutno nalaze u Policijskoj ispostavi Stari grad u Novom Sadu, gdje će po nalogu tužilaštva sa njima biti obavljen razgovor zbog sumnje da je uništavana dokumentacija iz Skupštine AP Vojvodine.

Za sada nije poznato u kom svojstvu daju izjave u policiji.

Podsjetimo, Vrhovno javno tužilaštvo izdalo je hitno obavezno uputstvo kojim se nalaže svim glavnim javnim tužiocima da od policije zahtijevaju sprečavanje uništavanja službenih spisa, provjere informacije o uništavanju dokumentacije u državnim institucijama, bankama, BIA i drugim ustanovama.

Takođe, prije nekoliko dana u zgradu Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ušla je policija zbog istog povoda.

(Danas/MONDO)