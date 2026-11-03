Finansijski izvještaj RiTE Ugljevik: Gubitak 16,7 miliona KM, poslovni minus premašio 65 miliona

RiTE Ugljevik ostvario je neto gubitak od 16,72 miliona KM u prvih devet mjeseci ove godine, što je manje u odnosu na isti period 2025. godine, kada je minus iznosio 22,57 miliona KM.

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Prema finansijskom izvještaju za period od 1. januara do 30. septembra 2026. godine, ukupni prihodi preduzeća iznosili su 118,02 miliona KM, dok su ukupni rashodi dostigli 134,74 miliona KM.

Iako je ukupni gubitak smanjen za oko 5,85 miliona KM, poslovni prihodi RiTE Ugljevik značajno su pali. U prvih devet mjeseci iznosili su 59,66 miliona KM, naspram 117,23 miliona KM u istom periodu prošle godine.

Istovremeno, poslovni rashodi smanjeni su sa 137,35 miliona na 125,63 miliona KM. Preduzeće je iskazalo poslovni gubitak od 65,97 miliona KM, dok je u istom periodu 2025. godine taj iznos bio 20,12 miliona KM, piše eKapija.

Na rezultat su uticali i ostali prihodi i dobici, koji su u izvještajnom periodu iznosili 57,96 miliona KM, u poređenju sa 186.205 KM godinu ranije. Najveći dio tog iznosa evidentiran je u kategoriji ostalih prihoda i dobitaka, bez dodatnog obrazloženja u izvještaju.

Troškovi kamata iznosili su 7,24 miliona KM, dok su godinu ranije bili 2,35 miliona KM.

Više kratkoročnih finansijskih obaveza

Bilansna aktiva RiTE Ugljevik na kraju septembra iznosila je 690,62 miliona KM, u odnosu na 687,68 miliona KM na kraju 2025. godine.

Kapital preduzeća iznosio je 102,54 miliona KM, dok su dugoročna rezervisanja i obaveze iskazani u iznosu od 317,76 miliona KM. Kratkoročne obaveze i kratkoročna rezervisanja dostigli su 242 miliona KM.

U okviru kratkoročnih obaveza, kratkoročne finansijske obaveze iznosile su 170,66 miliona KM, dok su na kraju prošle godine bile 82,1 milion KM.

Izvještaj pokazuje i da je preduzeće u prvih devet mjeseci ostvarilo neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti od 61,81 milion KM, dok je u istom periodu prošle godine imalo neto priliv od 5,42 miliona KM. Gotovina na kraju izvještajnog perioda iznosila je 778.723 KM.

RiTE Ugljevik je na kraju septembra imao 1.837 zaposlenih, dok je prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada u prvih devet mjeseci iznosio 1.908. U istom periodu prošle godine prosječan broj zaposlenih bio je 2.020.