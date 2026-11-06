Poreska uprava FBiH od početka godine izrekla 7 miliona KM kazni

Inspektori Poreske uprave FBiH zapečatili su 388 objekata i izrekli više od sedam miliona KM kazni. Zatečeno je 789 neprijavljenih radnika.

Izvor: Vlada FBiH

U FBiH je tokom poreskih kontrola od početka godine zapečaćeno 388 objekata, a izrečeno je više od sedam miliona KM kazni.

Inspektori Poreske uprave FBiH izvršili su 4.411 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih nepravilnosti u 1.871 kontroli izdali su prekršajne naloge vrijedne ukupno 7.009.125 KM.

Tokom kontrola zatečeno je 789 neprijavljenih radnika, saopšteno je iz federalne Poreske uprave.

Otkriveno je 200 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 160 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 1.142 obveznika koji nisu evidentirali promet fiskalnim uređajem.

"Poreski obveznici FBiH su za 10 mjeseci uplatili 7.370.407.701 KM javnih prihoda", navedeno je u saopštenju.