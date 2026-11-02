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Kontrole u Federaciji BiH: Zapečaćena 34 objekta, izrečeno preko 284.000 KM kazni i zatečena 74 radnika na crno

Kontrole u Federaciji BiH: Zapečaćena 34 objekta, izrečeno preko 284.000 KM kazni i zatečena 74 radnika na crno

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Poreska uprava FBiH u oktobru kaznila privrednike sa 284.450 KM, zapečatila 34 lokala i otkrila 74 radnika na crno. Čak 44 odsto kontrolisanih kršilo propise.

Poreska uprava FBiH Izvor: Vlada FBiH

Inspektori Poreske uprave Federacije BiH tokom oktobra izvršili su 259 inspekcijskih nadzora na području Sarajeva, Tuzle, Zenice, Novog Travnika, Livna i Bihaća i zbog utvrđenih nepravilnosti u 114 kontrola izdali prekršajne naloge sa ukupno izrečenim kaznama u iznosu 284.450 KM.

Inspektori su u oktobru zapečatili 34 objekta i zatekli 74 neprijavljena radnika, saopšteno je iz federalne Poreske uprave.

Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 13 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 50 obveznika koji nisu evidentirali promet fiskalnim uređajem.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 44 odsto poreskih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije BiH.

Kontrole su izvršene kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, građevinarstva, priređivanja igara na sreću klađenjem, kao i drugih uslužnih djelatnosti.

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Poreska uprava FBiH kazne

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