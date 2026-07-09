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Poreska uprava FBiH: Za šest mjeseci 5 miliona KM kazni

Poreska uprava FBiH: Za šest mjeseci 5 miliona KM kazni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Poreska uprava FBiH objavila je bilans šestomjesečnih kontrola. Izrečeno je više od 5 miliona KM kazni, a zbog nepravilnosti je zapečaćeno 196 objekata.

Inspekcija u FBiH: Kazne veće od 5 miliona KM, otkrivena 444 radnika na crno Izvor: Shutterstock

Inspektori su u Federaciji BiH za šest mjeseci izvršili 3.113 inspekcijskih nadzora i zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatili 196 objekata, a u 1.189 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim kaznama od 5.103.125 KM.

Tokom inspekcijskih nadzora zatečena su 444 neprijavljena radnika, saopšteno je iz Poreske uprave FBiH.

Tokom kontrola ustanovljeno je da 82 objekata nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 55 obveznika nije imalo postavljen fiskalni uređaj i u 703 slučaja nije evidentiran promet.

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