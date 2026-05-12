Fiskalni promet u FBiH: Ilidža "najjača", Tešanj bilježi nevjerovatan rast od 40 odsto

Poreska uprava FBiH objavila podatke za april 2026 - ukupan promet od 6,6 milijardi KM.

Fiskalni promet u Federaciji BiH bilježi uspon, a prema službenim podacima Poreske uprave FBiH, u aprilu 2026. godine putem fiskalnih uređaja evidentiran je ukupan promet od 6,65 milijardi KM. To je za 245 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Trenutno je u Federaciji instalirano ukupno 110.991 fiskalnih uređaja, a statistika otkriva zanimljivu razliku između opštine koja je poslovno najgušća i one koja generiše najviše novca.

Ilidža prva po prometu, Centar po broju kasa

Iako Opština Centar Sarajevo ima najveću koncentraciju prodajnih mjesta sa 7.304 instalirana uređaja, titulu apsolutnog rekordera po ostvarenom prometu drži Ilidža. Na njenom području u aprilu je zabilježen promet od 520,8 miliona KM, čime je potvrdila status najjače ekonomske zone. Odmah iza nje nalazi se Novi Grad Sarajevo sa prometom od 511,1 milion KM.

Broj zaposlenih u FBiH Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2026. godine je 544.873. Prema službenim evidencijama Poreske uprave Federacije BiH na dan 30.4.2026. godine do 35 godina života zaposleno je 166.471, ili 30,55% a preko 36 godina života zaposleno je 378.402 ili 69,45 %. Na dan 30.4.2026. godine u Federaciji BiH zaposleno je 301.112, ili 55,26 % muškaraca i 243.761 ili 44,74 % žena.

Tešanjsko čudo od 40 odsto

Najveće iznenađenje izvještaja Poreske uprave je opština Tešanj. Dok većina gradova bilježi umjeren rast, Tešanj je ostvario promet od 330,7 miliona KM, što predstavlja nevjerovatan skok od 40,77% u odnosu na april prošle godine.

Ovaj podatak svrstava Tešanj u sam vrh najproduktivnijih opština, a po prometu je, u mjesecu aprilu, skoro sustigao Tuzlu (348,9 miliona KM) i Sarajevo Centar (358,9 miliona KM), koji su zabilježili blagi pad aktivnosti u odnosu na lani. Inače, Tešanj je sedmi na ovoj listi te je u prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježio milijardu i 226 miliona KM fiskalnog prometa.

Osim Tešnja, snažan rast prometa i visok indeks aktivnosti bilježe:

Doboj Jug (rast od 28,88%)

Stolac (rast od 26,39%)

Livno (rast od 17,06%)

Ukupna ekonomija Federacije BiH pokazuje uzlaznu putanju sa indeksom rasta od 104,59. Od početka godine (januar–april), kroz fiskalne kase u FBiH prošlo je skoro 24 milijarde KM.

