Pojačan saobraćaj na više prelaza sa Srbijom i Hrvatskom: Formirale se duge kolone sa obje strane granice

Saobraćaj je pojačan na više graničnih prelaza sa Srbijom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.
Duga kolona vozila čeka na prelazu Velika Kladuša na ulazu i izlazu iz Hrvatske ka BiH.
Vozila čekaju na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske na prelazima Brod i Kostajnica, te na ulazu iz Srbije na prelazima Šepak i Karakaj.
Duža su čekanja i na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj na prelazu Izačić.
Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Iz AMS-a su naveli da je stanje na granicama pojačanog i promjenljivog inteziteta s obzirom na to da je vikend.
(Mondo)