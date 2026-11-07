Pojačan saobraćaj na više prelaza sa Srbijom i Hrvatskom: Formirale se duge kolone sa obje strane granice

Saobraćaj je pojačan na više graničnih prelaza sa Srbijom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Izvor: Screenshot/AMS RS

Duga kolona vozila čeka na prelazu Velika Kladuša na ulazu i izlazu iz Hrvatske ka BiH.

Vozila čekaju na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske na prelazima Brod i Kostajnica, te na ulazu iz Srbije na prelazima Šepak i Karakaj.

Duža su čekanja i na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj na prelazu Izačić.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a su naveli da je stanje na granicama pojačanog i promjenljivog inteziteta s obzirom na to da je vikend.

(Mondo)