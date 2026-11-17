Banjalučka policija uhapsila je muškarca P. P. zbog sumnje da je u jednoj stambenoj zgradi pijan pretukao drugog muškarca ispred ulaznih vrata njegovog stana, nakon čega je intervenisala i Hitna pomoć.

Izvor: Envato

Incident se dogodio juče, petnaestak minuta nakon ponoći, a nasilnik je ubrzo uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana oko 00.15 časova u stambenoj zgradi u Banjaluci fizički napalo muškarca, ispred ulaznih vrata njegovog stana, koji je zadobio tjelesne povrede", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Nakon brutalnog napada intervenisali su i ljekari. Povrijeđenom muškarcu je, kako pojašnjavaju iz policije, ukazana pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

Tokom hapšenja osumnjičenog utvrđeno je da je bio u vidno pijanom stanju.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica P. P. utvrđeno je prisustvo od 1,85 g/kg alkohola u organizmu", ističe se u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu.