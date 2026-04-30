Incident u Banjaluci: Uhapšeni jer su pretukli muškarca i oštetili mu porodičnu kuću

Banjalučka policija uhapsila je S.T. iz Teslića i A.S. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivična djela "Tjelesna povreda" i "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", nakon što su u Banjaluci fizički napali jednog muškarca i oštetili porodičnu kuću.
Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je napadnuti muškarac iz Banjaluke zadobio tjelesne povrede, dok je na njegovoj kući pričinjena materijalna šteta.
Tokom alkotestiranja, kod lica S.J. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,78 g/kg.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.