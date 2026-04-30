Incident u Banjaluci: Uhapšeni jer su pretukli muškarca i oštetili mu porodičnu kuću

Banjalučka policija uhapsila je S.T. iz Teslića i A.S. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivična djela "Tjelesna povreda" i "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", nakon što su u Banjaluci fizički napali jednog muškarca i oštetili porodičnu kuću.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je napadnuti muškarac iz Banjaluke zadobio tjelesne povrede, dok je na njegovoj kući pričinjena materijalna šteta.

„Navedena lica sumnjiče se da su u Banjaluci fizički napala muškarca iz Banjaluke koji je zadobio tjelesne povrede i oštetila porodičnu kuću navedenog“, navedeno je u saopštenju.

Tokom alkotestiranja, kod lica S.J. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,78 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.