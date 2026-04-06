Pijani vozači izazvali udes u Banjaluci, policija reagovala

Banjalučka policija uhapsila je sinoć dva vozača, iz Austrije i iz Banjaluke, koji su pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama, a četiri osobe sankcionisane su zbog posjedovanja i konzumiranja droge, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

D. Đ. iz Austrije, koji je uhapšen u Klašnicama, utvrđeno je 2,47 promila alkohola u krvi, dok je B. R. iz Banjaluke imao 1,68 promila. Protiv oba vozača biće pokrenuti prekršajni postupci.

Takođe, uhapšeni su I. D. i B. B. iz Banjaluke, jer su konzumirali džoint na javnom mjestu, a od I. D. je oduzeta i marihuana.

Policija je prekršajno sankcionisala i A. V. i A. D., kod kojih je pronađena marihuana, odnosno tablete bez medicinske dokumentacije.

O svemu je obaviješten sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.