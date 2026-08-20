Nasilje u Banjaluci: Uhapšen muškarac zbog sumnje da je sugrađanina pretukao palicom

Banjalučka policija uhapsila je I.A. iz ovog grada zbog sumnje da je palicom pretukao i povrijedio sugrađanina.

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Napad se dogodio u noći između utorka i srijede. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, oštećeni muškarac je oko 1.30 časova prijavio policiji da mu je I.A. zadao više udaraca upotrebom palice, usljed čega je zadobio tjelesne povrede.

Policijski službenici su oko 7.45 časova pronašli i lišili slobode osumnjičenog.

Njemu se na teret stavlja sumnja da je počinio krivično djelo "Tjelesna povreda". O cjelokupnom događaju i preduzetim mjerama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje pravne radnje.