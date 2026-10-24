Električni trotineti nisu igračka: U Srpskoj povrijeđeno 26 vozača, većina mlađa od 18 godina

U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj od januara do septembra ove godine povrijeđeno je 26 vozača lakih ličnih električnih vozila, od kojih je 16 bilo mlađe od 18 godina, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Od ukupnog broja povrijeđenih, sedam vozača zadobilo je teže, a 19 lakše povrede.

Među teže povrijeđenima bilo je šestoro djece i maloljetnika uzrasta od sedam do 17 godina, dok je jedno lice imalo više od 41 godinu.

Iz MUP-a su naveli da su od ukupno 10.161 vozača koji su u ovom periodu prouzrokovali saobraćajne nezgode, njih 24 koristila lako lično električno vozilo, što je oko 0,24 odsto.

"Lakim ličnim električnim vozilima prve i treće klase mogu upravljati lica koja su navršila 12 godina, dok je za upravljanje vozilima druge i četvrte klase potrebno da lice ima više od 14 godina i posjeduje potvrdu o poznavanju propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja", naveli su iz MUP-a.

Vozila prve i treće klase koriste površine namijenjene za kretanje pješaka, odnosno pješačke staze i trotoare, dok se vozila druge i četvrte klase kreću biciklističkim stazama i kolovozom.

Iz MUP-a su podsjetili da vozila druge i četvrte klase moraju imati ograničenje brzine na 25 kilometara na čas, a prilikom kretanja površinama namijenjenim pješacima brzina mora biti ograničena na šest kilometara na čas.

Korisnici električnih vozila druge i četvrte klase dužni su da posjeduju identifikacionu potvrdu i naljepnicu za vozilo, da imaju više od 14 godina, da posjeduju potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja ili vozačku dozvolu bilo koje kategorije, te da tokom vožnje nose zakopčanu zaštitnu kacigu.

Za vozila prve i treće klase takođe su obavezne identifikaciona potvrda i naljepnica, a njihovi korisnici dužni su da poštuju propise koji se odnose na kretanje pješaka.

Lakim ličnim električnim vozilima nije dozvoljeno prevoženje drugih lica, a jedinice lokalne samouprave mogu posebnim aktom odobriti njihovu upotrebu na određenim mjestima, uz obavezno postavljanje saobraćajne signalizacije.

"Novčanom kaznom od 100 do 300 KM kazniće se lice koje koristi lako lično električno vozilo suprotno propisanim odredbama, dok se za ostale prekršaje korisnici sankcionišu kao pješaci ili vozači bicikla, u zavisnosti od klase vozila", pojasnili su iz MUP-a.

Kada je riječ o maloljetnicima, Zakonom o prekršajima Republike Srpske propisano je da se protiv lica koje u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršilo 14 godina ne može pokrenuti niti voditi prekršajni postupak.

"U slučaju da dijete mlađe od 14 godina počini prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora zakonskih zastupnika, oni mogu biti kažnjeni kao da su sami učinili prekršaj, ako su bili u mogućnosti da nadzor vrše", pojasnili su iz MUP-a Srpske.

(Srna)