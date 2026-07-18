Kraj "divlje vožnje": Šta donose predložene izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja za korisnike električnih trotineta?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih trotineta u Bosni i Hercegovini.

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Prijedlog zakona, koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula, predviđa da električnim trotinetom mogu upravljati osobe starije od 14 godina, uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala.

Takođe, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo.

Predložene izmjene definišu električni romobil kao vozilo na električni pogon čija maksimalna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat, a snaga motora 0,6 kW. Vozačima će biti zabranjeno kretanje autoputevima i brzim cestama, vožnja pod utjecajem alkohola i opojnih droga, prevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine.

Zakon propisuje da se električni romobili prvenstveno kreću biciklističkim stazama, a ukoliko one ne postoje, pješačkim zonama i putevima s ograničenjem do 50 km/h, uz pojačan oprez prema pješacima.

U slučaju prelaska kolovoza bez biciklističkog prelaza, vozači će morati sići s trotineta i gurati ga kao pješaci.

Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa.

Sankcionisaće se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim trotinetom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 kilometara na sat.

Ukoliko izmjene i dopune Zakona dobiju podršku u Parlamentarnoj skupštini BiH, Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u saradnji s nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta, donosi poseban pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima, kočionom i svjetlosnom sistemu, zvučnom signalu i pratećoj sigurnosnoj opremi, kao i o sadržaju, izgledu i naknadi za izdavanje identifikacione potvrde i naljepnice.

Takođe, izmjene Zakona predviđaju i pravilan način parkiranja električnih trotineta. Trotinet se ne neće smjeti parkirati na način kojim se ometa ili ugrožava kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja, osim na posebno obilježenim mjestima namijenjenim za njihovo parkiranje.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je donošenje zakona neophodno zbog sve većeg broja električnih trotineta na ulicama bh. gradova i sve češćih saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju korisnici ovih vozila.

Predlagač ističe da će usvajanjem zakona biti uspostavljen pravni okvir koji će povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i uskladiti domaće zakonodavstvo sa evropskim praksama u oblasti mikromobilnosti.

(Klix/Mondo)