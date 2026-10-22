Vlada RS usvojila: Dronovi i antidron sistemi MUP-u, zaduženje za "Šume", podrška gradnji Banjalučke obilaznice

Vlada Republike Srpske izdvojiće tri miliona KM u budžetu za 2026. godinu za nabavku dronova i antidronova za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je posebna pažnja posvećena izgradnji Banjalučke obilaznice i finansijskom rasterećenju "Šuma RS".

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Kako se navodi u saopštenju sa 32. sjednice Vlade RS održane u Banjaluci, nabavka dronova i antidronova je neophodna u sklopu osavremenjivanja policijskih snaga sa odgovarajućom tehničkom opremom.

"Ova nabavka je neophodna u sklopu savremene opreme i značajno će uticati, kako na ličnu bezbjednost građana Republike Srpske, tako i pripadnika Ministarstva, te na jačanje operativne sposobnosti organizacionih jedinica MUP-a u kriznim situacijama, kao i na usklađivanje opremljenosti sa savremenim standardima i praksom policijskih snaga u regionu i šire", ističe se u saopštenju Vlade.

Banjalučka obilaznica i auto-put ka Prijedoru

Na sjednici je prihvaćena Informacija o realizaciji izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka – Prijedor). Tom prilikom posebno je naglašen značaj Banjalučke obilaznice kao ključnog priključka.

„Utvrđuje se da je od posebnog značaja izgradnja Obilaznice Banja Luka kao priključka na projektni auto-put, te se zadužuje JP 'Autoputevi Republike Srpske' da bez odlaganja preduzme sve aktivnosti na pripremi planske i druge neophodne dokumentacije, s obzirom na hitnost u rješavanju svih procedura za izgradnju dolaznih puteva“, pojašnjava se u saopštenju.

Dodaje se da su Pravobranilaštvo i Ministarstvo pravde RS zaduženi da, u okviru svojih ovlaštenja, preduzmu sve mjere radi prioritetnog procesnog postupanja i efikasnog okončanja preostalih sudskih postupaka oko eksproprijacije zemljišta na trasi auto-puta, dok je Tim predstavnika Koncedenta zadužen da nastavi kontinuiran nadzor nad realizacijom projekta i o svemu redovno izvještava Vladu.

Milionska podrška za "Šume Srpske" i Saborni hram u Istočnom Sarajevu

Vlada RS je prihvatila inicijativu za izdavanje garancije Srpske za kreditno zaduženje JP "Šume Republike Srpske" Sokolac u iznosu do 40,2 miliona KM. Takođe, Vlada je u funkciji Skupštine akcionara ovog preduzeća dala saglasnost za dodatni kredit od 14,8 miliona KM, čime ukupna podrška iznosi 55 miliona KM.

Kako se navodi u saopštenju, dio sredstava namijenjen je za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i reprogram sa Poreskom upravom RS, dok će se dio iskoristiti za izmirenje dugova prema lokalnim zajednicama, izvođačima i dobavljačima.

"Ovim kreditnim zaduženjem, odnosno reprogramiranjem postojećih kredita na duži rok otplate, smanjuje se iznos mjesečnih anuiteta, što će značajno rasteretiti tekuću likvidnost kako bi se neometano nastavile aktivnosti na izvršenju Proizvodno-finansijskog plana preduzeća", ističu iz Vlade, uz napomenu da se od uprave očekuje sprovođenje dodatnih mjera na povećanju proizvodnje i smanjenju troškova.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, iz budžeta obezbijedi 750.000 KM za projekat izgradnje Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Istočnom Sarajevu.

"Projekat predviđa izgradnju Sabornog hrama kao centralnog, vjerskog, kulturnog i društvenog prostora za stanovnike grada i šire regije, sa ciljem unapređenja kulturne i duhovne infrastrukture i očuvanja nematerijalne baštine", navodi se u saopštenju.

Registar povreda na radu i regionalni program zaštite od požara

Na sjednici je prihvaćena i inicijativa za uspostavljanje Registra povreda na radu, zbog čega su resorna ministarstva zadužena da pripreme izmjene Zakona o zaštiti na radu i sa Savezom sindikata formiraju radnu grupu za izradu akcionog plana.

"Centralni registar povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom trebalo bi da bude veb informacioni sistem u vlasništvu Zavoda za medicina rada i sporta RS, koji će na jednom mjestu objedinjavati sve podatke", istaknuto je u saopštenju.

Takođe, usvojena je i Informacija o sprovođenju Druge faze Programa upravljaња požarima otvorenog prostora na području Zapadnog Balkana (LFMWB) za period 2027–2029. godine. Ovaj regionalni program obuhvata Srbiju, BiH, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, a finansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), uz koordinaciju "Farmahema" iz Skoplja i podršku "Helvetas Swiss Intercooperation".

Kako se ističe u saopštenju, Republika Srpska je u Prvoj fazi (2022–2026) pohvaljena za ostvarene rezultate, dok druga faza, vrijedna 4.491.615 CHF, predstavlja prelazak na praktičnu primjenu u kojoj je Srpska prepoznata kao samostalan nivo realizacije, odvojeno od FBiH.

Na kraju, doneseno je i Rješenje o imenovanju Radne grupe sa zadatkom da u roku od mjesec dana sačini Nacrt zakona o strateškoj infrastrukturi i o tome obavijesti Vladu.