Obilaznica oko Banjaluke procijenjena na 200 miliona KM: Projekat gotov, sporan novac i imovinsko-pravni odnosi

Vrijednost projekta obilaznice oko Banjaluke, kojoj se više od deceniju nadaju svi koji su pogođeni svakodnevnim saobraćajnim kolapsom i koja ima regionalni značaj, procijenjena je na 200 mil KM, a biće realizovana onda kada se za to steknu finansijski uslovi.

Ovo je rekao Nedeljko Ćorić, vršilac dužnosti direktora Јavnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske.

"Tu je projekat završen. Riješili smo projektno-tehničku dokumentaciju, a sljedeća faza je plan parcelacije i početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U svakom slučaju, ovaj projekat će biti realizovan, a to je onog trenutka kada steknemo finansijske uslove", zaključio je Ćorić.

On je ovom prilikom istakao da se punim kapacitetom izvode radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina–Rača, kao i obilaznice oko Doboja, te da su u toku i pripremni radovi za dionice od Vukosavlja do Brčkog, te od Banjaluke do Prijedora. Za izgradnju dionica Vukosavlje–Brčko i Brčko-Bijeljina izabrani su izvođači, naveo je Ćorić za RTRS, kao i da je sa kineskim partnerima obezbijeđeno i finansiranje.

Inače, obilaznicu oko Banjaluke najavio je još u martu prošle godine gradonačelnik Draško Stanivuković.

"Počinjemo sa izgradnjom obilaznice oko Banjaluke, koja će umnogome rasteretiti saobraćaj i smanjiti gužve, a od Istočnog i Zapadnog tranzita stvoriti gradske avenije", izjavio je tada Stanivuković.

Kako je naglasio, Banjaluka će sve svoje zadatke, poput rješavanja imovinsko-pravnih poslova, završiti i prije predviđenih rokova i staviti na raspolaganje sve raspoložive kapacitete.

"Vadimo iz ladice i rješavamo sve predmete i probleme koji su decenijama stajali po strani i bili zanemarivani od strane prošlih administracija", zaključio je tada gradonačelnik Stanivuković.

Podsjećamo, dionica od 17 kilometara, koja je dio planiranog autoputa Banjaluka-Mliništa, počinjala bi od čvorišta u Glamočanima, koje je locirano odmah nakon tunela u Klašnicama, i gradila bi se kroz banjalučka naselja Kuljane, Šargovac, Drakulić pa sve do Pavlovca.

Inače, projekat obilaznice Banjaluke finansiran je u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći II (IPA II), za koji je izdvojeno 2,6 miliona evra.

Cilj projekta je pomoć u poboljšanju ekonomskog i društvenog razvoja u BiH, kroz poboljšanje saobraćajne infrastrukture, u skladu sa glavnom evropskom saobraćajnom mrežom za povezivanje (TEN-T) kao i u skladu sa SEETO Comprehensive saobraćajnom mrežom, navodi se na sajtu projekta.

Kako se navodi u opisu projekta, koji je izradio konzorcijum CESTRA Beograd, TZI-Inženjering Sarajevo i COWI A/S, njegova namjena je da omogući lakši pristup kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, pretežno evropskih banaka, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, kako bi država BiH realizovala izgradnju predmetnog dijela autoputa u Republici Srpskoj.

Izgradnja obilaznice Banjaluka omogućiće nedostajuću vezu za povezivanje koridora autoputeva istok-zapad i sjever-jug u jednu sveobuhvatnu putnu mrežu najvišeg ranga u Republici Srpskoj, kao dio integralne transportne mreže Bosne i Hercegovine.

Projektni tim je pripremio i dostavio Idejni projekat autoputske obilaznice oko Banjaluke 14. oktobra 2021. Projektnom dokumentacijom obrađena je trasa autoputa dužine 17 km sa četiri denivelisane raskrsnice, 11 mostova, 10 nadvožnjaka i 12 mostovskih konstrukcija na denivelisanim raskrsnicama.

Ranije su mediji prenijeli da su Autoputevi RS još 2014. godine s kineskom kompanijom Sinohydro potpisali preliminarni sporazum o projektovanju i izgradnji obe dionice tog autoputa kroz Srpsku. Priča o autoputu od 62 kilometra vrijedanog oko 600 mil EUR aktivirana je i dvije godine kasnije, kada je sa istom kompanijom potpisan i komercijalni ugovor. Međutim, konkretni pomaci su izostali sve do prošle godine kada se ponovo počelo pričati o projektu obilaznice oko Banjaluke kao jednoj od dionica.

U avgustu 2022. godine je tadašnji direktor Autoputeva RS, Slobodan Stanarević, izjavio da očekuje biti problema i oko eksproprijacije zemljišta, jer ih, kako kaže, uvijek bude pošto svako ima svoj interes.

"Tek kada se položi trasa, gdje se svi elementi odrede onda bi se moglo početi sa eksproprijacijom. Sigurno da će to biti najskuplja eksproprijacija, jer ide kroz naseljeni dio Banjaluke. Prva faza, sama obilaznica bi mogla koštati oko 200 mil EUR, tih dvadesetak kilometara. Međutim, sama eksproprijacija bi mogla koštati oko 30 mil KM, ali sve je to još ugrubo", procjene su koje je tada iznio Stanarević.

