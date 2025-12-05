logo
"Šta ćete sada bez mog gasa?!": Putin šokirao Evropu, rekao šta im slijedi

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da evropske zemlje, zatvaranjem nuklearnih elektrana i termoelektrana na ugalj u okviru "zelene agende", sada moraju da ih ponovo otvore zbog nedostatka jeftinog ruskog gasa.

Putin o ruskom gasu Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će bez jeftinog ruskog gasa evropske zemlje biti primorane da ponovo otvore svoje nuklearne i elektrane na ugalj, koje su zatvorene u okviru politike "zelene agende".

"Zapravo, oni (na Zapadu) sami sebi stvaraju probleme. Zatvaraju nuklearne elektrane, zatvaraju proizvodnju struje na ugalj, u osnovi, zatvaraju sve... A sada ponovo sve otvaraju jer nema jeftinog ruskog gasa i sve se ponovo otvara, sva proizvodnja", naveo je Putin, objavljeno je u u saopštenju na sajtu Kremlja.

Prema njegovim riječima, proizvodnja energije iz uglja u Evropi raste, tako da "nema smisla kritikovati druge zemlje zbog korišćenja uglja".

Ruski lider je napomenuo da zemlje sa nedovoljnim ekonomskim razvojem nemaju kapacitet za ulaganje u nove izvore energije. U međuvremenu, Zapad im uvodi restriktivne mjere, što je, prema rečima ruskog predsjednika, "novi oblik neokolonijalizma".

On je prethodno u razgovoru za indijske medije tokom posjete toj zemlji primetio da zapadne zemlje optužuju Rusiju za agresivnost, iako, kako je naveo, same rješavaju svoja pitanja pritiskom.

"Oni nas decenijama stalno optužuju za neku vrstu agresivnosti. Na kraju krajeva, zapadne zemlje pokušavaju da reše svako pitanje nekom vrstom pritiska", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je ocijenio da energetska saradnja između Rusije i Indije ostaje nepromjenjena uprkos trenutnim okolnostima i "prolaznim političkim fluktuacijama".

Tagovi

Vladimir Putin gas

