Penzionerima u RS stižu dvije isplate: Novembarska u ponedjeljak, decembarska prije praznika

Ministarstvo finansija RS saopštilo je da će u ponedjeljak, 8. decembra, biti isplaćene novembarske penzije u iznosu od 168 miliona KM, dok će decembarska penzija biti isplaćena do kraja mjeseca kako bi penzioneri pred praznike na vrijeme dobili svoja primanja.
Vlada Republike Srpske najavila je da će početkom 2026. godine, prateći makroekonomska kretanja i uz opredjeljenje da podrži najstariju populaciju, izvršiti redovno usklađivanje penzija i donijeti odgovarajuću odluku.
Penzije su u Srpskoj usklađivane i početkom ove godine, a avgustovska penzija dodatno je povećana odlukom Vlade. Za isplatu penzija na godišnjem nivou potrebno je oko dvije milijarde KM.
Iz Vlade navode da od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su kroz 23 usklađivanja, 14 vanrednih i devet redovnih, povećane za ukupno 50 odsto.
Fond PIO trenutno ima 294.000 korisnika, a prosječna penzija za puni staž iznosi 981 KM, odnosno 63,01% prosječne plate u Republici Srpskoj. U strukturi isplata, starosne penzije čine 64,23%, porodične 23,83%, invalidske 11,89%, a ostala prava 0,05%.