Penzionerima u RS stižu dvije isplate: Novembarska u ponedjeljak, decembarska prije praznika

Autor Nikolina Damjanić
Ministarstvo finansija RS saopštilo je da će u ponedjeljak, 8. decembra, biti isplaćene novembarske penzije u iznosu od 168 miliona KM, dok će decembarska penzija biti isplaćena do kraja mjeseca kako bi penzioneri pred praznike na vrijeme dobili svoja primanja.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Vlada Republike Srpske najavila je da će početkom 2026. godine, prateći makroekonomska kretanja i uz opredjeljenje da podrži najstariju populaciju, izvršiti redovno usklađivanje penzija i donijeti odgovarajuću odluku.

Penzije su u Srpskoj usklađivane i početkom ove godine, a avgustovska penzija dodatno je povećana odlukom Vlade. Za isplatu penzija na godišnjem nivou potrebno je oko dvije milijarde KM.

Iz Vlade navode da od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su kroz 23 usklađivanja, 14 vanrednih i devet redovnih, povećane za ukupno 50 odsto.

Fond PIO trenutno ima 294.000 korisnika, a prosječna penzija za puni staž iznosi 981 KM, odnosno 63,01% prosječne plate u Republici Srpskoj. U strukturi isplata, starosne penzije čine 64,23%, porodične 23,83%, invalidske 11,89%, a ostala prava 0,05%.

