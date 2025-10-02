logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Srpske mijenja zakon o penzijskim fondovima, uvodi i rješenja za izdržavanje djece

Vlada Srpske mijenja zakon o penzijskim fondovima, uvodi i rješenja za izdržavanje djece

Autor Nikolina Damjanić
0

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, s ciljem unapređenja poslovanja društava za upravljanje fondovima i razvoja tržišta dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

DSC_3990.JPG Izvor: Vlada RS

Kako je saopšteno, ključne izmjene odnose se na proširivanje djelatnosti društava za upravljanje, povećanje visine osnovnog kapitala, mogućnost fizičkim licima da učestvuju u osnovnom kapitalu do 10 odsto, te preciziranje uslova za izbor organa društava. Cilj je, ističu iz Vlade, veća stabilnost i sigurnost trećeg stuba penzijskog sistema i poboljšanje materijalnog statusa članova fondova.

Vlada je, po hitnom postupku, utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se gradskim skupštinama omogućava donošenje odluke o jedinstvenom računu za komunalne usluge javnih preduzeća i društava čiji je osnivač grad.

Prihvaćena je i informacija o potrebi donošenja Zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim bi se uredila prava, postupak ostvarivanja, visina iznosa i finansiranje privremenog izdržavanja. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženo je da, uz podršku nadležnih institucija, pripremi prijedlog zakona i dostavi ga Vladi na usvajanje.

Na sjednici je donijeta i uredba kojom se djelatnost snabdijevanja prirodnim gasom krajnjih kupaca izuzima od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja.

Vlada je formirala i Koordinacioni odbor za aktivnosti na utvrđivanju minimalne i prosječne potrošačke korpe, a predsjednik odbora biće direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju Trgovske gore, gdje je naloženo svim resornim ministarstvima da pripreme stručne analize i aktivno učestvuju u osporavanju namjere Hrvatske da gradi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac.

Na sjednici je usvojen i Akcioni plan za sprovođenje Strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2025–2027. godine, kojim su utvrđene mjere, aktivnosti i izvori finansiranja u skladu s budžetom Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS sjednica penzije fondovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ