Vlada Srpske mijenja zakon o penzijskim fondovima, uvodi i rješenja za izdržavanje djece

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, s ciljem unapređenja poslovanja društava za upravljanje fondovima i razvoja tržišta dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Izvor: Vlada RS

Kako je saopšteno, ključne izmjene odnose se na proširivanje djelatnosti društava za upravljanje, povećanje visine osnovnog kapitala, mogućnost fizičkim licima da učestvuju u osnovnom kapitalu do 10 odsto, te preciziranje uslova za izbor organa društava. Cilj je, ističu iz Vlade, veća stabilnost i sigurnost trećeg stuba penzijskog sistema i poboljšanje materijalnog statusa članova fondova.

Vlada je, po hitnom postupku, utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se gradskim skupštinama omogućava donošenje odluke o jedinstvenom računu za komunalne usluge javnih preduzeća i društava čiji je osnivač grad.

Prihvaćena je i informacija o potrebi donošenja Zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim bi se uredila prava, postupak ostvarivanja, visina iznosa i finansiranje privremenog izdržavanja. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženo je da, uz podršku nadležnih institucija, pripremi prijedlog zakona i dostavi ga Vladi na usvajanje.

Na sjednici je donijeta i uredba kojom se djelatnost snabdijevanja prirodnim gasom krajnjih kupaca izuzima od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja.

Vlada je formirala i Koordinacioni odbor za aktivnosti na utvrđivanju minimalne i prosječne potrošačke korpe, a predsjednik odbora biće direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju Trgovske gore, gdje je naloženo svim resornim ministarstvima da pripreme stručne analize i aktivno učestvuju u osporavanju namjere Hrvatske da gradi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac.

Na sjednici je usvojen i Akcioni plan za sprovođenje Strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2025–2027. godine, kojim su utvrđene mjere, aktivnosti i izvori finansiranja u skladu s budžetom Srpske.