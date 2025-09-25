Vlade RS zasjedala u Trebinju: Ljubinje dobija hotel za razvoj turizma, Bileća vrtić i opremu za Dom zdravlja

Vlada Republike Srpske donijela je večeras više odluka na sjednici u Trebinju, među kojima je i odluka o predaji hotela "Ljubinje" u trajno vlasništvo opštine. Usvojen je i zaključak da se za izgradnju i opremanje dječijeg vrtića u Bileći izdvoji 4.248.734 KM.

Projekat "Izgradnja i opremanje dječijeg vrtića u opštini Bileća" usmjeren je na rješavanje višegodišnjeg problema nedostataka kapaciteta za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u opštini Bileća. Trenutni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe stanovništva, što dovodi do toga da veliki broj djece ostane van mogućnosti pohađanja predškolskog obrazovanja, sa negativnim posljedicama po njihov razvoj, kao i na mogućnost zaposlenja i angažovanja roditelja, naročito majki, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

"Realizacijom projekta biće obezbijeđen savremen, bezbjedan i funkcionalan prostor za boravak 200 djece predškolskog uzrasta, uključujući najmlađe jasličke grupe. Izgradnja novog vrtića doprinijeće povećanju obuhvata djece vaspitno-obrazovnim procesom, otvaranju novih radnih mjesta, jačanju društvene kohezije i dugoročnom demografskom oporavku opštine. Cilj projekta je obezbjeđivanje kvalitetnog prostora i uslova za rani razvoj i obrazovanje djece uzrasta od jedne do šest godina, u skladu sa savremenim standardima", navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima na Opštinu Ljubinje, kojom je objekat i zemljište bivšeg hotela Ljubinje, bez naknade, u cilju razvoja lokalnog turizma prenijela na ovu opštinu.

Na osnovu ove odluke Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite sa opštinom Ljubinje zaključiće ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnostima, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Pravobranilaštvo Republike Srpske i Opština Ljubinje.

"S obzirom da je Opština Ljubinje kategorisana kao izrazito nerazvijena opština, da se navedene nepokretnosti već duži vremenski period ne koriste u namjene za koje su kupljene (smještaj penzionera), te uvažavajući načelo opšteg interesa, odlučeno je da se predmetna nepokretnost prenese u vlasništvo Opštini Ljubinje, koja će iste koristiti u svrhu razvoja lokalnog turizma", navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske večeras je dala saglasnost na plan utroška 71.107 KM Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za devet mjeseci ove godine, a sredstva će biti doznačena Domu zdravlja Bileća za nabavku laboratorijske opreme.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća dugi niz godina pruža kvalitetne zdravstvene usluge stanovništvu ove opštine i okoline.

Istaknuto je da laboratorijske usluge u bilećkom Domu zdravlja imaju ključnu ulogu u dijagnostici, praćenju i liječenju bolesti, kao i u preventivnim programima, međutim aparati koji su u upotrebi u laboratoriji su dotrajali i tehnološki zastarjeli, što negativno utiče na preciznost, brzinu i obim analize u toj zdravstvenoj ustanovi.

"Nakon konsultacija sa nadležnim stručnjacima, te pribavljene ponude dobavljača, Dom zdravlja dostavio je ponude za nabavku potrebnih aparata za opremanje laboratorije i utvrđeno je da je za to potrebno 71.107 KM sa PDV-om", navedeno je u saopštenju.

Dom zdravlja, dodali su, ima potrebu za nabavkom aparata biohemijski analizator, hematološki analizator, Afias-3, Trombostat, laboratorijska centrifuga i vodeno kupatilo.

Vlada Srpske je usvojila Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. - 30.06.2025. godine. Kako je navedeno u saopštenju, prihodi i primici planirani budžetom na opštem fondu ostvareni su u iznosu od 3,071.9 miliona KM (tri milijarde 71 milion), što je za 1% više u odnosu na Budžet za šest mjeseci i u odnosu na finansijski plan za prva dva kvartala 2025. godine.

"Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvoj polovini 2025. godine iskazani su u iznosu od 2,944.1 milion KM, što je za 3% manje u odnosu na Budžet za šest mjeseci 2025. godine i u odnosu na operativni budžet za posmatrani period. Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani su u iznosu od 2,337.9 miliona KM, što je za 10% manje u odnosu na Budžet za šest mjeseci 2025. godine, a za 3% manje u odnosu na operativni budžet za posmatrani period. Rashodi i izdaci koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2025. godini, u prvoj polovini 2025. godine evidentirani su u iznosu od 26.4 miliona KM", navodi se.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću jke saopšteno da je ino-dug je u prvoj polovini 2025. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno 245.5 miliona KM.

"Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 417.5 miliona KM. Sprovedena su tri postupka multilateralne kompenzacije i cesije putem kojih su kompenzovani javni prihodi Republike Srpske u iznosu od 36.8 miliona KM", navedeno je u saopštenju.

Podsticaje za poboljšanje konuretnosti u ovoj godini dobiće 254 mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj u iznosu od 3.045.748 KM, odlučila je Vlada na večerašnjoj sjednici u Trebinju. Nakon sprovedenog postupka, utvrđeno je da je, od 361 pristiglog zahtjeva, 254 podnosioca zahtjeva ispunilo uslove za ostvarivanje prava na podsticaj.

Takođe, Vlada Srpske prihvatila je i informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za promociju malih i srednjih preduzeća u 2025. godini, te donijela Odluku o davanju saglasnosti na rang-listu podnosilaca zahtjeva koji ostvaruju pravo na podsticaj za promociju malih i srednjih preduzeća u 2025. godini.

Nakon sprovedenog postupka, utvrđeno je da je, od 20 pristiglih zahtjeva, 14 podnosioca zahtjeva ispunilo uslove za ostvarivanje prava na podsticaj. Iznos podsticaja za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podsticaj utvrđuje se kao proizvod ukupne vrijednosti prihvaćenih ulaganja i procenta sufinansiranja projekta zavisno od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, shodno ukupno raspoloživim sredstvima.

"Uredbom o postupku dodjele podsticaja za promociju malih i srednjih preduzeća je propisano da procenat sufinansiranja prihvaćenih ulaganja projekata može iznositi: do 80% za projekte koji se realizuju na području izrazito nerazvijene i nerazvijene jedinice lokalne samouprave i do 70% za projekte koji se realizuju na području razvijene i srednje razvijene jedinice lokalne samouprave. S tim u vezi, pravo na podsticaj za promociju malih i srednjih preduzeća u 2025. godini ostvarilo je 14 subjekata u maksimalnom procentu 70% i 80%, a u ukupnom iznosu od 173.979,94 KM ili prema namjeni: 17.698,66 KM za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmovima u inostranstvu za jednog subjekta, 92.660,86 KM za organizovanje sajma za šest subjekata i 63.620,42 KM za organizovanje konferencije za sedam subjekata", navodi se u saopštenju Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o izradi Strategije zaštite na radu Republike Srpske koja će obezbijediti kontinuitet u unapređenju ove oblasti čime će se doprinijeti daljem razvoju i poboljšanju zaštite i zdravlja na radu.

Razlog za donošenje Strategije proizlazi iz činjenice da je prethodna Strategija zaštite na radu, koja je obuhvatala period od 2021. do 2024. godine, istekla, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada vrši monitoring sprovođenja Strategije kroz usvajanje redovnih godišnjih izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata u periodu implementacije, u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

S tim u vezi, donošenjem Odluke o izradi Strategije zaštite na radu pokreće se proces izrade novog strateškog dokumenta koji će stvarati pretpostavke za adekvatno upravljanje zaštitom na radu, te će doprinijeti održivom razvoju Republike Srpske i ostvarivanju principa međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

Cilj Strategije je da se, kroz međuresornu saradnju, postigne zaštita i zdravlje na radu uz odgovarajuću nadogradnju postojećih sistema zaštite.

U procesu izrade Strategije primjeniće se načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem, utvrđena Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Strategija će takođe obuhvatiti ključne strateške ciljeve, prioritete i mjere definisane u relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske, kao i dokumentima koji se odnose na proces evropskih integracija i druge međunarodne obaveze Republike Srpske i BiH.

Tri miliona za nastavak izgradnje Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci

Vlada Republike Srpske je usvojila i zaključak da se u ovoj godini iz sredstava javnih investicija u 2025. godini izdvoje tri miliona KM za nastavak finansiranja izgradnje Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Aleji centar u Banjaluci.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović je ocijenila da će ovo pomoći da se završi objekat Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci, prenosi Srna.

"Nastavljamo u ovom ritmu"

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da će naredne jedna ili dvije sjednice Vlade biti održane u Banjaluci, a da onda ministri nastavljaju rad na terenu.

"Nastavljamo u ovom ritmu", rekao je Minić na kraju sjednice Vlade koja je održana večeras u Trebinju.

O Šumama RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će do kraja godine biti vidljivi rezultati kada je riječ o konsolidaciji stanja u Javnom preduzeću "Šume Republike Srpske".

"Trenutna potraživanja prema izvođačima radova i obaveze koje imaju `Šume` su povoljna. Osam miliona KM Javno preduzeće potražuje, a duguje prema izvođačima četiri miliona KM", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Trebinju, prenosi Srna.

On je istakao da "Šume" izmiruju sve obaveze prema lokalnim zajednicama, kao i poreske obaveze i reprograme.

"Trenutno na lageru imamo više od 200.000 metara kubnih drvno-šumskih sortimenata. Potražnja je stabilna i sa mjerama koje se sprovode, a odnose se na novu sistematizaciju koju rade direktori gazdinstava na osnovu količina drvnih sortimenata, ulazimo brzo u priču modaliteta stimulativnih otpremnina", istakao je Minić .

On je rekao da će se na taj način smanjiti broj radnika i povećati izvršenje.

"Imali smo sreće kada je riječ o meteorološkim uslovima. Mogli smo pojačati sječu jer nije bilo padavina i šumski putevi su bili prohodni. S ovim danom imamo izvršenje od 84 odsto", naveo je Minić, prenosi Srna.

