logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjednica van Administrativnog centra: Vlada RS danas zasjeda u Trebinju

Sjednica van Administrativnog centra: Vlada RS danas zasjeda u Trebinju

Autor Dragana Božić
0

Vlada Republike Srpske održaće danas sjednicu u Trebinju. Prije sjednice ministri će posjetiti hercegovačke opštine i gradove.

Trebinje Izvor: Shutterstock

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Trebinju da razmatra informacije o provođenju postupka dodjele podsticaja za poboljšanje konkurentnosti i za promociju malih i srednjih preduzeća u ovoj godini, sa prijedlozima zaključka i odluke o davanju saglasnosti na rang-listu podnosilaca zahtjeva koji ostvaruju pravo na podsticaj.

Predviđeno je razmatranje i informacija o prioritetnim kapitalnim projektima izgradnji i opremanju vrtića u Bileći i izgradi Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci.

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti na opštine Ljubinje i Nevesinje, te o davanju saglasnosti na izdvajanje dijela parcele radi izgradnje pristupne saobraćajnice za objekat nove bolnice u Trebinju.

Pred ministrima će se naći i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 30. juna, kao i Program utroška sredstava koja uplaćuju društva za osiguranje i filijale društava za osiguranje iz Federacije BiH kao dio preventive za realizaciju projekata unapređenja bezbjednosti saobraćaja.

Vlada Srpske trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o izradi strategije zaštite na radu Republike Srpske, kao i prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na ležištu "Vragolovo-Brezičani" kod Prijedora.

Sjednica će biti održana u zgradi "Elektroprivrede Republike Srpske" u Trebinju sa početkom u 19.00 časova, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Prije sjednice u Trebinju ministri Vlade RS će posjetiti Berkoviće, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Bileću i Foču.

Prenos sjednice možete sutra od 19 časova pratiti na Radio televiziji Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS Trebinje sjednica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ