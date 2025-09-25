Sjednica van Administrativnog centra: Vlada RS danas zasjeda u Trebinju

Vlada Republike Srpske održaće danas sjednicu u Trebinju. Prije sjednice ministri će posjetiti hercegovačke opštine i gradove.

Izvor: Shutterstock

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Trebinju da razmatra informacije o provođenju postupka dodjele podsticaja za poboljšanje konkurentnosti i za promociju malih i srednjih preduzeća u ovoj godini, sa prijedlozima zaključka i odluke o davanju saglasnosti na rang-listu podnosilaca zahtjeva koji ostvaruju pravo na podsticaj.

Predviđeno je razmatranje i informacija o prioritetnim kapitalnim projektima izgradnji i opremanju vrtića u Bileći i izgradi Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci.

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti na opštine Ljubinje i Nevesinje, te o davanju saglasnosti na izdvajanje dijela parcele radi izgradnje pristupne saobraćajnice za objekat nove bolnice u Trebinju.

Pred ministrima će se naći i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 30. juna, kao i Program utroška sredstava koja uplaćuju društva za osiguranje i filijale društava za osiguranje iz Federacije BiH kao dio preventive za realizaciju projekata unapređenja bezbjednosti saobraćaja.

Vlada Srpske trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o izradi strategije zaštite na radu Republike Srpske, kao i prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na ležištu "Vragolovo-Brezičani" kod Prijedora.

Sjednica će biti održana u zgradi "Elektroprivrede Republike Srpske" u Trebinju sa početkom u 19.00 časova, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Prije sjednice u Trebinju ministri Vlade RS će posjetiti Berkoviće, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Bileću i Foču.

Prenos sjednice možete sutra od 19 časova pratiti na Radio televiziji Republike Srpske.

(Mondo)