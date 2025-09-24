logo
Službena vozila Vlade RS obilježena, građani mogu prijaviti zloupotrebu

Autor Nikolina Damjanić
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da su službena vozila Vlade Srpske obilježena i pozvao građane da ih fotografišu i to javno objave ukoliko ih primijete na mjestima gdje ne bi trebala da budu.

Minić o obilježavanju vozila Vlade RS Izvor: Savo Minić/X

"Kako sam i obećao, vozila Vlade Republike Srpske su obilježena. Pozivam građane da, ukoliko primijete službena vozila na mjestima gdje ne bi trebalo da budu, fotografišu i podijele to javno", napisao je Minić na "Iksu".

 (MONDO)

