Službena vozila Vlade RS obilježena, građani mogu prijaviti zloupotrebu

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da su službena vozila Vlade Srpske obilježena i pozvao građane da ih fotografišu i to javno objave ukoliko ih primijete na mjestima gdje ne bi trebala da budu.

Izvor: Savo Minić/X

"Kako sam i obećao, vozila Vlade Republike Srpske su obilježena. Pozivam građane da, ukoliko primijete službena vozila na mjestima gdje ne bi trebalo da budu, fotografišu i podijele to javno", napisao je Minić na "Iksu".

Како сам и обећао, возила Владе Републике Српске су обиљежена. Позивам грађане да, уколико примјете службена возила на мјестима гдје не би требало да буду, фотографишу и подијеле то јавно.pic.twitter.com/XiZxrLutKS — Саво Минић (@minic_savo)September 24, 2025

(MONDO)