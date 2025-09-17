Vlada RS izdvojila 750.000 KM za nerazvijene opštine, formiran odbor za borbu protiv sive ekonomije

Vlada Republike Srpske donijela je danas više odluka na sjednici u Banjaluci, među kojima je i odluka o isplati 750.000 KM finansijske pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama.

Izvor: Vlada RS

Sredstva će biti raspoređena na 30 opština za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine, a biće isplaćena sa budžetske pozicije Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Najviše novca dobiće opštine Jezero (22.600 KM), Krupa na Uni (22.812,50 KM) i Osmaci (22.662,50 KM).

Pored toga, usvojena je Uredba o postupku dodjele podsticaja za uspostavljanje i jačanje preduzetničke infrastrukture. Uredbom je predviđen princip refundacije, što znači da korisnici moraju u potpunosti realizovati projekte kako bi ostvarili pravo na isplatu podsticaja.

Jedna od odluka odnosi se i na formiranje Koordinacionog odbora za borbu protiv sive ekonomije, kojim će predsjedavati ministar finansija. U odboru će biti i ministri unutrašnjih poslova, trgovine i turizma, poljoprivrede, rada, privrede i energetike, kao i predstavnici sindikata, poslodavaca i privrednih komora.

Vlada je odlučila i o finansiranju posebnih zdravstvenih programa za 2026. godinu – 80 miliona KM biće izdvojeno za program lijekova, 3,5 miliona KM za biomedicinski potpomognutu oplodnju i 2 miliona KM za nabavku medicinskih sredstava.

Takođe, područje Ravne planine kod Pala proglašeno je vazdušnom banjom zbog potvrđenih ljekovitih svojstava klime.

Na sjednici je usvojena i analiza poreskih i neporeskih davanja za 2024. godinu, koja pokazuje da su ukupna davanja iznosila 6,8 milijardi KM, od čega se 91,9% odnosi na poreske prihode.

Vlada RS dala je saglasnost i za potpisivanje dva nova sporazuma sa Ministarstvom privrede Srbije – jedan u oblasti unapređenja investicione klime, a drugi u razvoju starih i umjetničkih zanata, domaće radinosti i ženskog preduzetništva.

(MONDO)