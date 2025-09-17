logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Propao novi pokušaj imenovanja u Sipi: Zbog sukoba oko direktora, ponovo pao izbor zamjenika direktora

Propao novi pokušaj imenovanja u Sipi: Zbog sukoba oko direktora, ponovo pao izbor zamjenika direktora

Autor Dušan Volaš
0

Ukupno pet ministara u Savjetu ministara BiH glasalo je na današnjoj sjednici protiv prijedloga da se izabere zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Zbog sukoba oko direktora, ponovo pao izbor zamjenika direktora Sipe Izvor: SIPA

U pitanju su ministri Elmedin Konaković, Zukan Helez, Sevlid Hurtić, Edin Forto i Staša Košarac.

Ministarstvo bezbjednosti BiH i na današnjoj sjednici, kao i na nekoliko prethodnih, na dnevni red je stavljalo prijedlog da se za zamjenika direktora SIPA imenuje Dragan Andrić.

Ova pozicija je upražnjena pošto je Savjet ministara BiH 23. oktobra prošle godine smijenio dotadašnjeg drugog čovjeka SIPA Zorana Galića, koji je u Hrvatskoj gdje je, prema stavu Tužilaštva BiH, pobjegao.

Osumnjičeni Zoran Galić je 8. jula 2024. godine, u popodnevnim satima, ilegalno prešao granicu BiH, te, kako ga terete, pobjegao u Hrvatsku, gdje se i sada nalazi. Galić je, podsjećanja radi, osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i primanje dara u vrijeme dok je bio direktor Granične policije BiH.

(Nezavisne/Klix)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ