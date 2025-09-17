Propao novi pokušaj imenovanja u Sipi: Zbog sukoba oko direktora, ponovo pao izbor zamjenika direktora

Ukupno pet ministara u Savjetu ministara BiH glasalo je na današnjoj sjednici protiv prijedloga da se izabere zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Izvor: SIPA

U pitanju su ministri Elmedin Konaković, Zukan Helez, Sevlid Hurtić, Edin Forto i Staša Košarac.

Ministarstvo bezbjednosti BiH i na današnjoj sjednici, kao i na nekoliko prethodnih, na dnevni red je stavljalo prijedlog da se za zamjenika direktora SIPA imenuje Dragan Andrić.

Ova pozicija je upražnjena pošto je Savjet ministara BiH 23. oktobra prošle godine smijenio dotadašnjeg drugog čovjeka SIPA Zorana Galića, koji je u Hrvatskoj gdje je, prema stavu Tužilaštva BiH, pobjegao.

Osumnjičeni Zoran Galić je 8. jula 2024. godine, u popodnevnim satima, ilegalno prešao granicu BiH, te, kako ga terete, pobjegao u Hrvatsku, gdje se i sada nalazi. Galić je, podsjećanja radi, osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i primanje dara u vrijeme dok je bio direktor Granične policije BiH.

