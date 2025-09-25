Vidovićeva oduševljena: Trebinje je najefikasnija lokalna zajednica u Republici Srpskoj po svim parametrima

Trebinje je najefikasnija lokalna zajedica u Republici Srpskoj po svim parametrima, izjavila je danas ministar finansija Zora Vidović.

Izvor: Srna

Vidovićeva je naglasila da je ovo jedini grad u Republici Srpskoj koji ima veći direktan prihod u budžetu nego što su indirektni prihodi od PDV-a.

"Mnoge opštine i gradovi zavise od PDV-a i ako ga nema ne može se preživjeti, ovdje je obrnuto. To svi mogu da postignu Uz organizovan i posvećen rad", istakla je Vidovićeva.

Vidovićeva, te ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, ministar trgovine i turizma Denis Šulić i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić razgovarali su danas sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem.

Nakon sastanka, Vidovićeva je pohvalila menadžment grada za koji kaže da je proaktivan, da ima strategije za svaku svoju oblast, te istakla da rezultat neće izostati kada su definisane osnovne oblasti poput poljoprivrede, energetike, turizma, ali i sporta, kulture.

Ukazala je da ima mnogo inicijativa u vezi sa izmjenom zakona o porezu na nepokretnosti, kao i da u Ministarstvu finansija pokreću inicijatvu da se taj zakon mijenja jer ima mnogo nedostataka.

"Saglasili smo se šta su problemi, mislim da će izmjena ovog zakona u narednom perodu u Trebinju donijeti još veću dobit", rekla je Vidovićeva novinarima.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ona smatra i da je realan prijedlog da dođe do izmjena zakona o budžetskom sistemu.

Nakon sastanka istakla je da je posebno oduševilo što je od gradonačelnika saznala da grad stimuliše djeca koja idu u seoske škole.

"To je jako važno za našu demografiju i da porodice ostaju na selu. Mislim da to ne radi nijedna druga lokalna zajednica", rekla je Vidovićeva i dodala da će iz Vlade uraditi sve što se bude moglo.

Ćurić je naveo da je bilo riječi o izmjenama u određenim zakonima, šta je neophodno uraditi da bi sve bilo na dobrobit svih.

"Očekuje se da se do kraja godine izmijene određeni zakoni, a u narednom periodu takođe očekujemo i da se realizuju naše inicijative koje se tiči igra na sreću i uopšte kladionice i njihovog rada", rekao je Ćurić.

Pojasnio je da su inicirali da se kontrolišu maloljetnici koji ulaze u kladionice i da im se to zabrani.

Ćurić je pomenuo i inicijative koje se tiču poreza, navodeći da se malo odgovornije pristupi i da zakonskim regulativama, koje bi se izmijenile, očekuju veće prihode.

On je dodao da je bilo riječi i o drugim aktuelnim pitanjima poput resora poljoprivrede. To se, precizirao je, tiče sistema za navodnjavanje u narednom periodu, te da su očekivanja da će nakon što se dobije građevinska i upotrebna dozvola primarni cjevovod preći u nadležnost resornog ministarstva.

Napomenuo je da je razgovarano o projektima prekogranične saradnje i turizmu, ocijenivši da su teme aktuelne i da očekuju podršku.

"Veoma značajn sastanak i očekujemo da na sjednici Vlade otvorimo i ostale teme", zaključio je Ćurić.

Premijer i ministri obišli novu bolnicu

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri posjetili su novi objekat bolnice u Trebinju.

Premijer i ministri su objekat u naselju Pridvorci obišli u pratnji direktora trebinjske Bolnice Nedjeljka Lambete.

Izgradnja savremene bolnice veliki je projekat vrijedan 128 miliona KM koji se realizuje u potpunosti iz sredstava Vlade Srpske.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas u Bileći da će nova bolnica u Trebinju biti otvorena do Nove godine, te da će nakon toga biti potrebno nekoliko mjeseci da bi se završila sva papirologija kaka bi se ustanova otvorila za prijem pacijenata.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

U Trebinju će večeras biti održana i sjednica Vlade Republike Srpske na čijem je dnevnom redu, između ostalog, predviđeno razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti na izdvajanje dijela parcele radi izgradnje pristupne saobraćajnice za objekat nove bolnice.

Izgradnja nove bolnice u Trebinju počela je 9. juna 2023. godine. Nova bolnica će imati više od 20 službi i odjeljenja i 223 kreveta za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga svim građanima Trebinja i regije.

Novi bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i obuhvata savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.

Bolnički objekat obuhvataće odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju.

