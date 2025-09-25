logo
Vlada Srpske u Hercegovini: Savo Minić obišao trebinjsku pijacu (FOTO)

Autor Dragana Božić
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je Hercegovačku kuću u Trebinju, te razgovarao sa građanima na tržnici.

Savo Minić na pijaci u Trebinju Izvor: Srna/Goran Janjić

Sa Minićem su na gradskoj tržnici bili i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Premijer je prethodno položio vijenac na Spomenik braniocima Trebinja i posjetio Spomen-sobu.

Prema programu posjete Hercegovini, predsjednik Vlade Srpske će u 14.15 časova u Ljubinju posjetiti domaćinstvo Pupić, dok je u 18.00 časova planiran obilazak novog objekta trebinjske bolnice. 

Podsjećamo, sjednica Vlade RS danas će, umjesto u Administrativnom centru u Banjaluci, biti održana u Trebinju.

(Srna/Mondo)

Tagovi

Savo Minić Trebinje

