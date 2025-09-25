Minić: Hotel "Ljubinje" će biti predat opštini u svrhu turizma

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada na večerašnjoj sjednici donijeti odluku o predaji Hotela "LJubinje" u trajno vlasništvo opštine.

Izvor: Screenshot/YouTube

Minić je nakon razgovora sa načelnikom opštine Ljubinje Stevom Drapićem rekao novinarima da hotel u Ljubinju predstavlja ozbiljan turistički potencijal, imajući u vidu da su unutar 100 kilometara tri destinacije koje su veoma interesantne za turiste.

On je rekao da će sa ministrom trgovine i turizma Denisom Šulićem i načelnikom Ljubinja naknadno razgovarati o tome kako da hotel što prije počne da radi u punom kapacitetu.

Minić je naveo da se sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Zoranom Stevanovićem na licu mjesta uvjerio u stanje puta do Ljubinja, dodajući da je projektna dokumentacija pri kraju i da će ovaj projekat sigurno biti rađen.

Navodeći da je u ovom momentu prioritet zaštita institucija Republike Srpske, Minić je rekao da je podjednako važno da se radi na standardu stanovništva i saslušaju građani o njihovim problemima.

"Važno je da se razvije svijest da niko nikoga ni po kojem osnovu ne dijeli. To nam treba kao narativ jednog ozbiljnog jedinstva u Republici Srpskoj", zaključio je Minić.

Načelnik ljubinjske opštine Stevo Drapić izjavio je da će najavljena predaja hotela "Ljubinje" u trajno vlasništvo opštine značiti mnogo za ovu lokalnu zajednicu jer će znatno unaprijediti njen turistički potencijal.

"Do sada nismo imali smještajnih kapaciteta, a ovaj hotel se nalazi na takvom mjestu da nam daje za pravo da možemo da gradimo ozbiljan turizam", izjavio je Drapić.

On je zahvalio premijeru Republike Srpske Savi Miniću što će Vlada na večerašnjoj sjednici donijeti odluku o prenesu vlasništva hotela na opštinu.

"To je ono što već godinama tražimo, ali nam je to i obećano. Danas je dan da se to i ispuni", rekao je Drapić novinarima.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da će resorno ministarstvo pomoći Ljubinju prilikom kategorizacije hotela, kao i njegovog povezivanja sa turističkim i privrednim agencijama u Srpskoj, nakon što ga Vlada Srpske zvanično prenese u vlasništvo opštine.

"U ovom procesu bili smo na raspolaganju lokalnoj zajednici oko prenosa hotela, ali i svih administrativnih procedura - od kategorizacije do povezivanja hotela sa privrednim i turističkim agencijama u Srpskoj koje organizuju ture, kako bi jedno noćenje bilo organizovano u Ljubinju", rekao je Šulić nakon sastanka sa načelnikom opštine Ljubinje Stevom Drapićem.

(Srna/Mondo))