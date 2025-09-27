Srpska traži finansijska sredstva za modernizaciju sistema upravljanja otpadom

Unapređenje sistema upravljanja otpadom prioritet je Ministarstva, a planirano je obezbjeđivanje sredstava kroz međunarodne projekte i donatorske fondove.

Unapređenje sistema upravljanja otpadom jedan je od prioriteta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, zbog čega će u narednom periodu cilj biti obezbjeđivanje finansijskih i tehničkih sredstava kroz učešće u međunarodnim projektima, programima i donatorskim fondovima.

Jedan od glavnih razloga za nemogućnost sanacije ili izgradnju novih sanitarnih deponija upravo je nedostatak finansijskih sredstava, rečeno je u Ministarstvu.

"Ministarstvo podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje zagađenja i zaštitu životne sredine, ali u svom budžetu ne raspolaže sredstvima namijenjenim za podršku ovakvim aktivnostima", naglasili su u resornom ministarstvu.

Po preporuci Glavne službe za reviziju donesen je Akcioni plan za provođenje preporuka revizije učinka pod nazivom "Funkcionisanje sistema za upravljanje komunalnim otpadom", te formirana komisija za provođenje upravnog nadzora s ciljem identifikovanja rizika koji utiču na uspješno funkcionisanje ovog sistema.

Članovi ove komisije su do sada posjetili javna komunalna preduzeća u Doboju, Prijedoru, Novom Gradu i Šipovu, kao i regionalne deponije "Karabegovac" u Doboju, "Stara pruga-Kurevo" u Prijedoru, te lokalnu, neuređenu deponiju Lisina u Šipovu.

U Ministarstvu navode da su nakon sastanaka i obilazaka, članovi komisije konstatovali da sve deponije imaju potrebne dozvole za djelatnostima kojima se bave, ali da se u većini slučajeva radi o regionalnim neuređenim deponijama, koje nemaju svu potrebnu infrastrukturu.

Članovi komisije su izdali preporuke predstavnicima lokalnih javnih preduzeća i lokalnih zajednica, uputili ih u zakonske i podzakonske propise iz predmetne oblasti, mogući način finansiranja, obaveze preduzeća u sistemu upravljanja otpadom, kao i o mogućnostima saradnje sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Navedeno je i da odlagalište u Šipovu ne ispunjava zakonske uslove, te je preporučeno da se obavi sanacija postojeće deponije, te da se ona zatvori, s obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi, na 900 metara nadmorske visine i neriješene imovinsko-pravne odnose.

U Ministarstvu naglašavaju da se odlaganje velike količine otpada na ovu lokaciju vrši u lošim uslovima, a prilikom posjete je uočeno da deponija gori i stvara velike količine dima i neogodne mirise.

Komunalno preduzeće iz Šipova je obavezno da redovno dostavlja izvještaje i sarađuje sa inspekcijskim organima kada je u pitanju problem ove deponije.

"Ministarstvo će pružiti svu stručnu podršku nadležnom odjeljenju u procesu izrade lokalnog plana i unapređenja sistema upravljanja otpadom", naveli su u resornom ministarstvu.

