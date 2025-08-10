Groblja aviona, vozova i helikoptera: Gigantski otpad koji svijet ne zna gdje da skloni

Hiljade zastarjelih autobusa, aviona, tenkova, helikoptera i lokomotiva trune na otvorenom. Ova "groblja mašina", razasuta širom svijeta, sve češće se pretvaraju u prave ekološke bombe koje zagađuju zemljište, vodu i vazduh, a globalno rješenje i dalje ne postoji.

Izvor: Shutterstock/Filippo Carlot

Dok jedni završavaju u muzejima, a drugi dobijaju novi život kao neobični smještajni objekti na platformama poput Airbnb-a, ogroman broj zastarelih aviona, tenkova, helikoptera i vozova ostaje - zaboravljen i prepušten zubu vremena.

Ova "groblja mašina" sve češće predstavljaju ozbiljan ekološki i logistički problem širom svijeta.

Napukla krila prošlosti ostavljena da trunu

Od vojnih aviona u stepama Ukrajine i Rusije, do helikoptera u sibirskim bazama i starih autobusa u pustinji Arizone, širom planete mogu se pronaći ogromna smetlijšta prevoznih sredstava koja su nekada bila ključna za industriju, vojsku ili transport.

Ovi napušteni giganti često ne mogu da se recikliraju u potpunosti, pa ostaju na otvorenom prostoru, zagađujući zemljište i podzemne vode toksičnim materijama poput ulja, goriva i teških metala.

Groblje aviona u pustinji Mohave

Izvor: Shutterstock/Mario Hagen

Britanski primjer: Groblje vozova u kamenolomu

Jedan takav primer zabeležen je ove godine u nekadašnjem kamenolomu White Moss u mjestu Alsager, u engleskoj oblasti Češir.

Tamo se nalazi prava mala flota napuštenih dizel lokomotiva iz klase DB Cargo 60 - prvobitno dovedenih radi obnove i prenamene.

Međutim, projekat je, izgleda, obustavljen, a vozovi su ostavljeni da rđaju među korovom.

Globalni fenomen koji se širi

Groblja zastarelih mašina nisu nova pojava - najpoznatije takvo nalazište je Davis-Monthan baza u Arizoni, poznata i kao "Boneyard", gde se nalazi preko 4.000 američkih vojnih aviona.

Slični prizori mogu se vidjeti i u Eritreji, gdje su stari tenkovi ostali kao podsjetnik na ratove, ili u Kazahstanu, gdje nepregledna polja kriju dijelove svemirskih raketa iz sovjetskog doba.

Zaboravljeni otpad - ili buduće atrakcije?

Iako djeluju kao problem, ovakve lokacije ponekad postaju i turistička atrakcija, posebno za ljubitelje istorije, mehanike ili industrijske arheologije.

Ipak, ekolozi upozoravaju.

Ukoliko se ne napravi sistemsko rješenje za odlaganje i reciklažu ovih mašina, svijet bi mogao da se suoči sa gigantskim zagađenjem koje će generacije plaćati.

