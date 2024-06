"Sahranjeni" zbog velike afere: Oko 300.000 folksvagena čini najveće groblje automobila na svijetu (FOTO)

Najveće groblje automobila se nalazi u Americi, 300.000 automobila, koji su odbačeni kao posljedica "Volkswagen" afere "Dizelgejt".

U današnjem svijetu gdje se tehnološki napredak neprestalno ubrzava fotografije napuštenih vozila i olupina automobila postaju sve učestalije. Velike grobnice automobila nisu samo prizor iz postapokaliptičnih filmova, one su stvarnost našeg vremena. Jednostavno kroz godine ekonomskih kriza, ratova, prirodnih katastrofa i promjena u industriji brojna vozila ostaju napuštena i zaboravljena na otpadima.

Kroz svoje rapsadajuće ostatke ta mjesta podsjećaju na prolaznost i krhkost svega što gradimo, dok istovremeno postavljaju mnoga pitanja o održivosti i odgovornosti prema okolini.

"Volkswagenovo" groblje

Sigurno ste se zapitali barem jednom kako to izgleda vidjeti par hiljada automobila parkiranih jedan do drugog, u ovom slučaju 300.000. Ovo je groblje od 300.000 automobila koji su odbačeni kao posljedica "Volkswagen" afere "Dizelgejt":

Tokom ove afere na otkup svojih automobila, sa spornim prljavim dizel motorima u SAD, "Volkswagen" je potrošio oko 7,4 milijarde dolara. Od 500.000 prljavih dizelaša čak oko 350.000 takvih automobila je otkupljeno od njihovih vlasnika i parkirano na improvizovanim odlagalištima u SAD. Prema nekim informacijama na tlu Amerike je oko 37 velikih odlagališta na kojima se mogu naći uredno parkiranih 300.000 automobila, koje bi mi Balkanci odmah kupili i vozili da možemo, ali ne možemo.

Šta će biti sa tolikim automobilima?

"Volkswagen" ih je tu parkirao i čeka odobrenje vlade SAD da na tim vozilima izvrši dodatne obrade kako bi ispunjavali trenutno važeće ekološke norme o izduvnim gasovima. Međutim, veliko je pitanje hoće li za to dobiti dozvolu, a iako je nekim slučajem dobiju sasvim je sigurno da im neće biti dozvoljeno da te automobile prodaju na teritoriji SAD, pa će "Volkswagen" morati da ih transportuje u neku drugu državu u svijetu. BIlo kako bilo, kakvo god rješenje da bude na kraju potrebno je mnogo novca.

Za otkup ovih vozila, plaćanja kazni, te odšteta "Volkswagen" je u SAD sveukupno na "Dizelgejt" aferu potrošio više od 25 milijardi dolara. Ukupno je "Volkswagen" trebao otkupiti oko 500.000 spornih dizel automobila. Tokom 2017. godine otkupljeno je oko 335.000 vozila, od čega je samo 13.000 prepodato, a 28.000 je uništeno. Dakle, trenutno se 294.000 preostalih automobila nalazi na groblju u Americi.

Dizelgejt

"Volkswagen" skandal emisije gasa, poznat kao "Dizelgejt" ili "Emišngejt" započeo je u septembru 2015. godine, kada je Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država izdala obavještenje o kršenju Zakona o čistom vazduhu njemačkom proizvođaču automobila "Volkswagen" grupa.

Agencija je otkrila da je "Volkswagen" namjerno programirao dizel motore sa turbo punjenjem i direktnim ubrizgavanjem goriva da aktiviraju kontrolu emisije samo tokom laboratorijskog testiranja emisija, što je dovelo do toga da ispuštanje NOx (azot-oksida) iz vozila zadovolji američke standarde tokom regulatornog testiranja, dok su motori zapravo emitovali do 40 puta više azot-oksida u stvarnoj vožnji. "Volkswagen" je primijenio ovaj softver u oko 11 miliona automobila širom svijeta, uključujući 500.000 automobila u Sjedinjenim Državama, sa modelima iz perioda od 2009. do 2015. godine.

(Mondo)