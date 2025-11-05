Zora Vidović pojasnila zašto je prosječna penzija u Srpskoj mala

Zora Vidović, ministarka finansija u Vladi Republike Srpske, kazala je da je prosječna penzija u Srpskoj mala zato što većina od ukupnog broja penzionera kojih je više od 280.000, nema puni radni staž.
"Samo osam odsto penzionera ima puni radni staž, tačnije staž od 40 godina. Svi oni penzioneri koji imaju manji staž, logično je da imaju manje penzije i to zaista obara prosjek penzije u Republici Srpskoj", pojasnila je Vidovićeva.
Istakla je da će u ovoj godini za najavljeno povećanje penzija ukupno trebati oko 450 miliona KM, pišu Nezavisne novine.
"Da bi se penzije isplatile u punom iznosu od 100 odsto", dodala je Vidovićeva.
Podsjećamo, Milorad Dodik danas je poručio da će do petka, 7. novembra, biti isplaćena oktobarska penzija, a da će u decembru biti isplaćene dvije penzije.
"Početkom decembra penzioneri će dobiti novembarsku penziju, a krajem decembra, prije nove godine, biće isplaćena i decembarska", rekao je Dodik.
(Mondo)