Zora Vidović pojasnila zašto je prosječna penzija u Srpskoj mala

Zora Vidović, ministarka finansija u Vladi Republike Srpske, kazala je da je prosječna penzija u Srpskoj mala zato što većina od ukupnog broja penzionera kojih je više od 280.000, nema puni radni staž.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Samo osam odsto penzionera ima puni radni staž, tačnije staž od 40 godina. Svi oni penzioneri koji imaju manji staž, logično je da imaju manje penzije i to zaista obara prosjek penzije u Republici Srpskoj", pojasnila je Vidovićeva.

Istakla je da će u ovoj godini za najavljeno povećanje penzija ukupno trebati oko 450 miliona KM, pišu Nezavisne novine.

"Da bi se penzije isplatile u punom iznosu od 100 odsto", dodala je Vidovićeva.

Podsjećamo, Milorad Dodik danas je poručio da će do petka, 7. novembra, biti isplaćena oktobarska penzija, a da će u decembru biti isplaćene dvije penzije.

"Početkom decembra penzioneri će dobiti novembarsku penziju, a krajem decembra, prije nove godine, biće isplaćena i decembarska", rekao je Dodik.

(Mondo)