Zora Vidović najavila povećanje penzija i invalidnina, pohvalila privredu Srpske

Ministar finansija RS Zora Vidović kaže da je Republika Srpska stabilna, penzije rastu za 3%, borački dodaci i invalidnine za najmanje 10% od septembra.

Izvor: MONDO

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je Republika Srpska stabilna i nije izolovana, bez obzira na želje Zapada, "političkog Sarajeva" i, nažalost, opozicije u Srpskoj, te najavila da će od septembra borački dodatak i invalidnine biti povećane u iznosu ne manjem od deset odsto, a penzije za oko tri odsto.

Ona je istakla da se do kraja godine očekuje još jedan rebalans budžeta Republike Srpske.

Govoreći o trenutnoj ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, Vidovićeva je navela da tokom protekle tri godine neko stalno prognozira njenu propast, što su i želje Zapada, Sarajeva i, nažalost, opozicije u Srpskoj, ali da su se utišali kada se to nije desilo.

"Republika Srpska je stabilna i nije izolovana, bez obzira na njihova nastojanja. Svjetska banka, koja ne uključuje politiku u svoje programe, jako je zainteresovana za naše projekte i njihova sredstva su povoljna", napomenula je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, problem u BiH pravi Centralna banka od koje nema koristi, već samo odmaže svima u BiH.

"Imamo ogromne rezerve koje se drže vani i kada dođe do poremećaja kamatnih stopa na finansijskim tražištima trpimo gubitke i prodajemo zlato da to nadoknadimo. A tu nemamo nikakav uticaj", rekla je za RTRS Vidovićeva, podsjetivši da direktor Centralne banke nikada nije bio Srbin, kao i da Srbe u menadžmentu redovno preglasavaju.

Vidovićeva je istakla da BiH nema monetarnu politiku i da je pravo čudo opstanak privrde u Srpskoj koja stalno bilježi porast društvenog bruto proizvoda.

"Našim poslodavcima treba odati priznanje kako se snalaze u svemu ovome. Zahvalnost i radnicima koji sa poslodavcima stvaraju solidan profit, što drži našu privrednu aktivnost, koja raste iz godine u godinu. Za prvo tromjesječje BDP je veći za dva odsto, što je prosjek rasta u Evropi", kaže Vidovićeva.

(MONDO/Srna)