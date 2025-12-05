logo
Policija otkrila amfetamin, marihuanu, hašiš i kokain kod dvije osobe u Prijedoru

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor uhapsili su V.B. i D.P. iz Prijedora zbog sumnje da su počinili krivična djela „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Uhapšene u Prijedoru dvije osobe zbog droge Izvor: PU Prijedor

Kako je navedeno u saopštenju, prilikom kontrole V.B. i pretresa njegovih prostorija pronađena je i oduzeta veća količina opojnih droga, među kojima su amfetamin, marihuana, hašiš i kokain.

Takođe, u stambenim prostorijama koje koristi D.P. pronađena je manja količina marihuane i određena količina medicinske droge.

Policija je dodala da će, „nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenih V.B. i D.P., Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo“, čime će se postupak dalje voditi prema zakonu.

