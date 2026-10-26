U Vlasenici uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog prijetnji muškarcu

Policija u Vlasenici uhapsila je E.M. i A.M. iz Sarajeva koji su prijetili vlasniku imovine

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske stanice Vlasenica uhapsili su dva lica iz Sarajeva zbog narušavanja javnog reda i mira i prijetnji vlasniku imovine u ovoj opštini, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

​Policiji je juče oko 18.45 časova prijavljeno da lica čiji su inicijali E.M. i A.M, pod dejstvom 0,99, odnosno 0,95 promila alkohola u krvi, prijete napadom na imovinu lica F.P. sa područja Vlasenice.

Uhapšeni su prekršajno sankcionisani zbog ugrožavanja bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu.