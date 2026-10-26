logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Vlasenici uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog prijetnji muškarcu

U Vlasenici uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog prijetnji muškarcu

Autor Haris Krhalić
0

Policija u Vlasenici uhapsila je E.M. i A.M. iz Sarajeva koji su prijetili vlasniku imovine

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske stanice Vlasenica uhapsili su dva lica iz Sarajeva zbog narušavanja javnog reda i mira i prijetnji vlasniku imovine u ovoj opštini, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

​Policiji je juče oko 18.45 časova prijavljeno da lica čiji su inicijali E.M. i A.M, pod dejstvom 0,99, odnosno 0,95 promila alkohola u krvi, prijete napadom na imovinu lica F.P. sa područja Vlasenice.

Uhapšeni su prekršajno sankcionisani zbog ugrožavanja bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlasenica hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ