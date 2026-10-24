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Noćni obračun u Doboju: Šest osoba uhapšeno, troje povrijeđeno

Noćni obračun u Doboju: Šest osoba uhapšeno, troje povrijeđeno

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Šest osoba iz Doboja uhapšeno je zbog sumnje da su počinile krivično djelo nasilničko ponašanje nakon fizičkog sukoba koji se dogodio ispred ugostiteljskog objekta u ovom gradu.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, policiji je sinoć oko 3.10 časova prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta došlo do tuče.

Postupajući po prijavi, policijski službenici utvrdili su da su I.Z., I.A., N.Đ., N.R., A.S. i M.Š., svi iz Doboja, fizički napali tri osobe iz ovog grada.

Povrijeđenima je ljekarska pomoć ukazana u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnog djela.

(Mondo)

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Doboj tuča hapšenje

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