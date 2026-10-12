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Tri policijske intervencije obilježile nedjelju u Banjaluci: Od krađe u hramu do tuče ispred lokala

Tri policijske intervencije obilježile nedjelju u Banjaluci: Od krađe u hramu do tuče ispred lokala

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Nedjelju na području Banjaluke obilježili su krađa kutije sa dobrovoljnim prilozima iz hrama u Laktašima, tuča ispred ugostiteljskog objekta i pronalazak gasnog pištolja kod jednog Banjalučanina, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Banjaluka: Krađa priloga iz hrama, tuča i oduzet gasni pištolj Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policijski službenici uhapsili su Ž.K. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo krađe. Sumnjiči se da je 10. oktobra otuđilo kutiju sa dobrovoljnim prilozima iz hrama na području Laktaša.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policija je juče uhapsila i B.B. i LJ.V., oba iz Banjaluke, zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Oni su istog dana oko 00.30 časova narušili javni red i mir tučom ispred ugostiteljskog objekta u Banjaluci. Alkotestiranjem je kod lica LJ.V. utvrđeno 1,93 promila alkohola u organizmu.

Obojici su uručeni prekršajni nalozi.

Policijski službenici su kod lica L.B. iz Banjaluke pronašli i oduzeli gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, bez municije.

O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, a protiv navedenog lica slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka policija krađa tuča

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