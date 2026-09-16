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U Bratuncu ukradeno 10 jagnjadi: Juče uhapšen osumnjičeni za krađu 20 ovaca u Zvorniku

U Bratuncu ukradeno 10 jagnjadi: Juče uhapšen osumnjičeni za krađu 20 ovaca u Zvorniku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Bratuncu je ukradeno 10 jagnjadi, dok je dan ranije u Zvorniku uhapšen Zvorničanin osumnjičen za krađu 20 ovaca.

jagnje Izvor: Shutterstock

Nepoznato lice ili više njih ukralo je 10 jagnjadi iz štale na području Bratunca, a policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja.

Krađa je Policijskoj stanici Bratunac prijavljena juče u 8.50 časova, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policijski službenici izvršili su uviđaj na mjestu događaja, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela krađa.

Dan ranije uhapšen zbog krađe 20 ovaca

Ova krađa prijavljena je dan nakon što je policija uhapsila Zvorničanina R.S, osumnjičenog za krađu 20 ovaca.

Policiji je tada prijavljeno da su tokom noći iz ograđenog tora u blizini porodične kuće oštećenog na području Zvornika ukradene ovce.

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Tagovi

ovce jagnje krađa Bratunac

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