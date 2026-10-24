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Policijska akcija u Hadžićima: Pronađeno 65 stranih državljana bez dokumenata

Policijska akcija u Hadžićima: Pronađeno 65 stranih državljana bez dokumenata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Policija je sinoć na području opštine Hadžići pronašla i stavila pod nadzor 65 stranih državljana koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

policija, fbih Izvor: Mondo/Haris Krhalić

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo krijumčarenja ljudi, povezano sa sumnjom na organizovanje grupe ili udruženja radi krijumčarenja migranata.

Portparol Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Jelena Miovčić rekla je da su pripadnici Agencije na terenu i da su u toku aktivnosti koje se provode u saradnji sa Službom za poslove sa strancima i migracionim centrom u Blažuju.

"Postupamo po nalogu Tužilaštva. U saradnji s Tužilaštvom provodimo aktivnosti iz svoje nadležnosti", dodala je Miovčićeva.

Zbog policijske akcije područje u blizini željezničke stanice u Hadžićima sinoć je bilo blokirano. 

(Srna)

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migranti Hadžići

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