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Kod Posušja otkriveno 35 migranata, među njima 11 maloljetnika iz Turske

Kod Posušja otkriveno 35 migranata, među njima 11 maloljetnika iz Turske

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Grupa od 35 migranata otkrivena je u graničnom pojasu na području Posušja, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Kod Posušja otkriveno 35 migranata Izvor: Massimo Todaro/Shutterstock

Migrante je juče otkrila mješovita patrola pripadnika Jedinice Granične policije BiH Gorica i pripadnika Jedinice granične policije Imotski Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

Utvrđeno je da je riječ o 28 državljana Turske i sedam lica bez identifikacionih dokumenata, koja su u upitnicima za migrante izjavila da dolaze iz Bangladeša.

Među ovim stranim državljanima je i 11 maloljetnika, turskih državljana.

Stranim državljanima uručeni su prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o strancima, a o događaju su obaviješteni pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH. 

(Srna)

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