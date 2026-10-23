Kod Posušja otkriveno 35 migranata, među njima 11 maloljetnika iz Turske

Grupa od 35 migranata otkrivena je u graničnom pojasu na području Posušja, saopšteno je iz Granične policije BiH.

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Migrante je juče otkrila mješovita patrola pripadnika Jedinice Granične policije BiH Gorica i pripadnika Jedinice granične policije Imotski Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

Utvrđeno je da je riječ o 28 državljana Turske i sedam lica bez identifikacionih dokumenata, koja su u upitnicima za migrante izjavila da dolaze iz Bangladeša.

Među ovim stranim državljanima je i 11 maloljetnika, turskih državljana.

Stranim državljanima uručeni su prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o strancima, a o događaju su obaviješteni pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH.

(Srna)