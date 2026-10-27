Potvrđena optužnica u Bihaću: Doktor i šest medicinara optuženi za nesavjesno liječenje i smrt Adema Jušića

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv doktora Hajrudina Halilovića i šest medicinara Kantonalne bolnice zbog nesavjesnog liječenja Adema Jušića.

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Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv doktora i šest medicinskih sestara i tehničara Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“, koji se terete da su 1. januara ove godine nesavjesno postupali prema pacijentu Ademu Jušiću, što je dovelo do njegove smrti.

Kako je saopštilo Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, optužnica je podignuta protiv Hajrudina Halilovića, doktora Odjeljenja hirurgije, te medicinskih sestara i tehničara istog odjeljenja: Nedžada Pervanića, Ajle Samardžić, Amara Muslića, Behrudina Behrema, Senke Kličić i Dženite Kauković.

Halilović se tereti da je kao doktor medicine 1. januara primijenio očigledno neprikladan način liječenja i time prouzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja Adema Jušića, usljed čega je nastupila smrt. Tužilaštvo ga tereti za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240. Krivičnog zakona FBiH, u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje iz člana 229. stav 1. istog zakona.

Šestoro medicinskih sestara i tehničara optuženo je da su kao saizvršioci počinili isto krivično djelo, u vezi sa nesavjesnim liječenjem iz člana 229. stav 2. Krivičnog zakona FBiH. Prema optužnici, oni su tokom noćne i dnevne smjene 1. januara nesavjesno postupali pri pružanju medicinske pomoći i njege, što je prouzrokovalo pogoršanje stanja pacijenta i smrtni ishod.

Svih sedam zaposlenih u bolnici bilo je uhapšeno u julu ove godine, nakon čega su pušteni na slobodu bez izrečenih mjera zabrane. Iz Tužilaštva su naglasili da se potvrđivanjem optužnice ne prejudicira ishod postupka, te podsjetili na pretpostavku nevinosti prema kojoj se svako smatra nevinim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.